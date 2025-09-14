Il desiderio del noto attore Lino Banfi su Un medico in famiglia e il ritorno di “nonno Libero”. Ecco come stanno le cose.

Non solo le recenti dichiarazioni sulla proposta per fare Don Matteo. Lino Banfi, intervistato da Today, ha avuto modo di rivelare il suo sogno nel cassetto relativo a Un medico in famiglia, la famosa serie televisiva che aveva tenuto incollati milioni di spettatori per tantissimi anni. L’attore vorrebbe salutare, come “nonno Libero“, tutto il suo pubblico.

Lino Banfi tra carriera e vita privata: i 90 anni

Protagonista di una bellissima intervista a Today.it, Lino Banfi ha fatto un riassunto della sua carriera ripercorrendo tappe felici e momenti difficili. L’attore, arrivato ai 90 anni, ha spiegato che la sua fortuna sia stata quella di avere al proprio fianco la compianta moglie Lucia: “[…] Lei mi ha aiutato molto, ha seguito le follie di un pazzo che voleva diventare famoso. Invece di spingermi a cercare un posto fisso, lei più pazza di me, ha lasciato la sua attività”, ha detto.

Lino Banfi – www.donnaglamour.it

“Faceva la parrucchiera, guadagnava bene in quel periodo e manteneva la famiglia. Per seguire me, a fare la fame, ha lasciato tutto. La mia vita è una storia piena di incroci e passaggi a livello, però ho superato tutto e grazie a lei”, ha proseguito Banfi che ha spiegato di vivere “con curiosità” i 90 anni, nei quali è entrato da un mese e mezzo.

Il possibile ritorno di Un medico in famiglia: il desiderio

Tra i passaggi più belli della carriera di Banfi, senza ombra di dubbio la serie “Un medico in famiglia”. In questa ottica, durante l’intervista a Today di cui vi stiamo riportando solo alcuni stralci, l’attore ha raccontato il suo sogno nel cassetto: “Una nuova stagione? Pare difficile, sì. Magari si realizzassero anche solo un paio di puntate, per salutare il nostro pubblico e la gente che ci vuole bene”, ha ammesso l’uomo.

Banfi non ha perso i contatti con gli altri attori diventati celebri grazie alla sere: “L’altroieri mi ha chiamato Margot Sikabonyi, mia ‘nipote’, dicendomi che è incinta per la terza volta. Sono in buonissimi rapporti con tutti. Scarpati ancora mi chiama papà quando mi incontra. La famiglia Martini esiste nel cuore del pubblico“, ha concluso “nonno Libero”.