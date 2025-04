Elisa Visari presto mamma: la strana coincidenza per la data del parto

Presto Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno genitori e la ragazza non vede l’ora. Sui social ecco alcuni retroscena e aneddoti.

Pochi giorni fa hanno dato in modo dolcissimo la lieta notizia sull’arrivo del loro primo bebè. Stiamo parlando di Andrea Damante e di Elisa Visari con quest’ultima che via social ha voluto confrontarsi con i fan su alcuni argomenti legati alla gravidanza svelando anche dei dettagli sulla presunta data del parto e non solo.

Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori: le emozioni

Dopo l’annuncio dato sul loro diventare presto genitori, Andrea Damante ed Elisa Visari sono stati invasi da una vera e propria ondata d’affetto da parte dei fan e delle persone a loro vicine. Sui social, la ragazza ha voluto raccontare come i due stiano affrontando questo primo periodo di attesa che piano piano li avvicina al diventare mamma e papà.

Elisa Visari – www.donnaglamour.it

“Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l’ora”, ha raccontato Elisa ai fan con il sorriso stampato sul volto. “Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell’Inter”, ha aggiunto ancora sulle intenzioni del compagno.

La Visari ha anche aggiunto che Damante sia diventato molto apprensivo e che in certe occasioni, specie la notte, la inviti a cambiare posizione per non fare troppa pressione sulla pancia.

La coincidenza sulla data presunta del parto

Tra gli altri aspetti della gravidanza che la bella Elisa ha raccontato parlando con i fan c’è stato quello legato alla data presunta del parto. Infatti, pare che il fato abbia giocato una bella coincidenza. “Ho il termine il 18 settembre, il giorno del mio compleanno”, ha detto la Visari con il sorriso. Poi ha anche spiegato di non aver sentito ancora il bebè muoversi ma ha pure riferito che, probabilmente, è ancora troppo presto. “Mi dicono intorno alla diciottesima, ventesima settimana”, ha concluso.