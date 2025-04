Noemi: “Maternità? Dovevo curare la mia salute mentale”

La confessione molto intima di Noemi sulle problematiche legate alla sua salute mentale e la rinuncia alla maternità che le pesa tanto.

In passato aveva raccontato alcune questioni legate a delle problematiche avute e anche ad un sogno ricorrente che la spaventava. Ora, al podcast ‘Non lo faccio per moda’, la cantante è entrata nel dettaglio delle difficoltà vissute che l’hanno portata a fare delle scelte pesanti come rinunciare, almeno fino ad ora, all’idea di diventare madre.

Noemi: il rebus maternità

In alcune occasioni passate, Noemi aveva già affrontato l’argomento maternità svelando di avere qualche rimpianto sul tema. In effetti, la questione sembra essere ancora oggi piuttosto delicata con la cantante che ha raccontato: “Faccio fatica a parlarne. Quando avevo 30 anni avevo l’idea di fare questa cosa qui (diventare madre ndr), ma la vita mi ha portato da tutt’altra parte”.

Noemi – www.donnaglamour.it

“Non stavo vivendo un momento di tranquillità perché avevo delle mie problematiche legate alla salute mentale. Mi pesa non aver colto l’attimo per avere un figlio. Quando dici di no ad alcune cose, e sei in coppia… non lo dici solo per te, ma lo dici anche per l’altro”, ha aggiunto nel podcast la cantante spiegando di aver, di fatto, negato “al mio compagno la paternità” ma che allo stesso tempo “lui mi è rimasto accanto”.

Ora, però, le cose sono cambiate: “[…] Mi piacerebbe molto adesso riuscire a coronare questa cosa, soprattutto perché adesso sono una persona risolta”, ha spiegato.

I problemi di salute mentale

Noemi ha quindi ammesso di aver risolto le problematiche legate alla salute mentale che, in passato, le avevano dato diversi guai: “Ho fatto un Sanremo dove non mi sentivo molto a mio agio, l’ultima sera ero tristissima. Ho pianto con una tristezza profonda perché non rappresentavo quello che volevo essere”, ha ammesso l’artista che ha spiegato di aver avuto un problema di de-realizzazione.

“[…] Avevo dei problemi alla vista a causa della derealizzazione: vedevo tutti lontani e distaccati, succede quando sei particolarmente stressato da quello che hai intorno. […] Non ricordo bene quel periodo perché la memoria non funzionava. Sono riuscita a superarlo attraverso l’utilizzo di alcuni farmaci e la terapia, mi sono ripresa”, ha detto in conclusione l’artista.