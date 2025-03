Intervista intima e a tuttotondo per la famosa cantante Noemi che ha svelato diversi dettagli della sua vita privata e non solo.

I riti scaramantici a Sanremo e in generale prima di ogni sua esibizione hanno fatto parlare. Adesso, Noemi ha svelato ulteriori dettagli relativi alla sua vita, professionale e privata. Intervistata a Verissimo con Silvia Toffanin, la famosa cantante si è mostrata in vesti inedite con tanto di desiderio in chiave futura che, spesso, la tiene sveglia la notte.

Noemi e le difficoltà vissute

Durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Noemi ha aperto il suo cuore raccontando qualcosa di inedito che riguarda la sua vita privata e i momenti difficili vissuti. “Nella vita mi è successo di avere delle battute d’arresto“, ha ammesso la cantante. “Dopo Sanremo 2012 (dove partecipò con ‘Sono solo parole’ ndr), ho iniziato a soffrire di derealizzazione“.

Noemi – www.donnaglamour.it

L’artista ha spiegato che tale problematica fosse “legata all’ansia, alla stanchezza e ad alcune cose mie irrisolte. Quindi mi sono concentrata nel risolvere delle cose dentro di me”. Per superare questa situazione Noemi ha potuto contare su colui che è poi diventato suo marito: Gabriele Greco. “Lui mi è stato a fianco e non è fuggito. Di questo lo ringrazierò per sempre”.

Il sogno che la tiene sveglia la notte

Proprio in tema amore: “Ero molto sfortunata in amore prima di incontrare Gabriele”, ha ammesso l’artista romana. “Ormai stiamo insieme da 16 anni ed è stata la prima persona con cui mi sono davvero buttata, senza limitarmi”. E sulla vita di coppia: “Non bisogna mai darla per scontata. Si attraversano periodi belli, altri più complicati”.

Noemi ha poi confessato a Verissimo un suo sogno che, in realtà, potrebbe essere definito quasi una sorta di incubo visto che spesso la sveglia la notte: il diventare madre. “Credo che sia un amore incredibile. Mia mamma me lo dice e me lo fa capire, le mie amiche. La notte questo pensiero un po’ mi sveglia. Diciamo che io ci spero”, ha detto la cantante.