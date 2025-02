Sanremo 2025, Noemi svela il suo rito scaramantico prima di cantare

Grande protagonista di Sanremo 2025, Noemi sta vivendo la kermesse musicale con grande serenità. Ecco il suo rito scaramantico.

Dopo aver parlato della sua trasformazione fisica, Noemi è tornata protagonista in questa edizione del Festival di Sanremo 2025. La cantante, in gara tra i big, è stata intervistata da Leggo e ha svelato alcune curiosità legate alla kermesse musicale e in generale alle sue abitudini prima di ogni esibizione, compreso un particolare rito scaramantico.

Noemi, l’esperienza a Sanremo 2025

A Sanremo con la canzone ‘Se ti innamori muori’, Noemi ha raccontato le sue emozioni alla kermesse musicale e anche i commenti ricevuti da chi le ha scritto il brano, ovvero Mahmood e Blanco. “Sì, li ho sentiti. Sono molto contenti. Anche Michelangelo, che è il terzo autore, era sul palco con me perché è il direttore. Era molto contento anche lui”.

Noemi – www.donnaglamour.it

Sulle sue personali emozioni, poi, la cantante romana ha aggiunto: “Devo dire che tornare a Sanremo è sempre bello. Una grande emozione e grande musica”, le sue parole. Poi ha anche aggiunto: “Palco davvero incredibile, presentatore super top. Quanto sono emozionata da zero a cento? Mamma mia, mille. Ci tengo tantissimo a questa canzone. Speravo arrivasse con la grande emozione di cui ha bisogno”.

Il rito scaramantico

Nel corso della bella e simpatica intervista, poi, Noemi ha raccontato di avere anche un particolare rito scaramantico prima di ogni esibizione non solo di quelle attuali al Festival di Sanremo 2025. L’artista ha ammesso cosa faccia ogni volta: “Dico sempre buonasera per capire se il microfono funziona”, ha confidato la cantante in gara alla kermesse dell’Ariston con ‘Se ti innamori muori’, brano che affronta il tema del coraggio di abbandonarsi alla persona di cui ci si innamora per vivere le emozioni pienamente e senza essere troppo riflessivi o con strategie.