L’ultima serata di Sanremo 2025 riporta sul palco dell’Ariston tutti i 29 Big in gara: ecco svelata la scaletta, i co-conduttori e gli ospiti speciali.

Dopo quattro serate emozionanti, il Festival di Sanremo 2025 – condotto da Carlo Conti – giunge alla sua attesissima finale. L’Ariston si prepara a vivere una serata di grande spettacolo, tra musica, ospiti speciali e il momento più atteso: la proclamazione del vincitore.

Sanremo 2025: la scaletta della quinta serata

Nel corso della serata, tutti i 29 Big in gara torneranno ad esibirsi con i loro brani. Il voto verrà suddiviso tra Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Al termine delle votazioni, i risultati si sommeranno a quelli delle prime tre serate. Determinando, dunque, una classifica in cui dal sesto al ventinovesimo posto gli artisti verranno posizionati in ordine di piazzamento.

I primi cinque classificati, invece, verranno annunciati in ordine casuale e accederanno alla fase finale. A quel punto, attraverso una nuova votazione con le stesse modalità, verrà eletto il vincitore del Festival di Sanremo 2025.

A seguire la scaletta dei Big in gara:

Francesca Michielin

Willie Peyote

Marcella Bella

Bresh

Modà

Rose Villain

Tony Effe

Clara

Serena Brancale

Brunori Sas

Francesco Gabbani

Noemi

Rocco Hunt

The Kolors

Olly

Achille Lauro

Coma_Cose

Giorgia

Simone Cristicchi

Elodie

Lucio Corsi

Irama

Fedez

Shablo ft Guè, Josua, Tormento

Joan Thiele

Massimo Ranieri

Gaia

Rkomi

Sarah Toscano

I co-conduttori e i super ospiti della quinta serata

Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della serata ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, Non mancheranno gli ospiti speciali: Gabry Ponte, icona della musica dance italiana ed autore del jingle di Sanremo, Vanessa Scalera e Alberto Angela, con il suo inconfondibile carisma divulgativo.

Tra gli ospiti più attesi anche Edoardo Bove, centrocampista della Roma. Un momento particolarmente significativo sarà dedicato ad Antonello Venditti, che riceverà un prestigioso premio alla carriera, celebrando così la sua straordinaria carriera musicale.

L’artista sul parco di Piazza Colombo

Fuori dal teatro, l’atmosfera di festa continuerà con la musica live sul Suzuki Stage di Piazza Colombo, dove Tedua si esibirà davanti alla folla, regalando un’ultima esibizione indimenticabile.