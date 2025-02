Svelata la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2025: ecco l’ordine in cui si esibiranno sul palco dell’Ariston i Big in gara.

Dopo tre serate intense e ricche di grandi esibizioni, il Festival di Sanremo 2025 – guidato da Carlo Conti – entra nel vivo con la quarta serata, dedicata ai duetti. La competizione prosegue tra colpi di scena e ospiti d’eccezione, sia sul palco dell’Ariston che a Piazza Colombo. Ecco l’ordine di uscita dei Big in gara.

Sanremo 2025: la scaletta della quarta serata

Come da tradizione, la quarta serata del Festival di Sanremo è interamente dedicata alle cover. I Big in gara reinterpretano celebri brani del passato, esibendosi insieme a un ospite speciale. Una delle grandi novità di quest’anno è la possibilità per gli artisti in gara di duettare tra loro, scelta adottata da alcuni partecipanti.

Un altro elemento inedito riguarda il sistema di votazione: la classifica della serata, determinata da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%), non influirà sul risultato finale del Festival. Tuttavia, verrà comunque decretata una canzone vincitrice della serata delle cover.

A seguire la scaletta della quarta serata:

Rose Villain con Chiello

Modà con Francesco Renga

Clara con Il Volo

Noemi e Tony Effe

Francesca Michielin e Rkomi

Lucio Corsi con Topo Gigio

Serena Brancale con Alessandra Amoroso

Irama con Arisa

Gaia con Toquihno

The Kolors con Sal Da Vinci

Marcella Bella con Twin Violins

Rocco Hunt con Clementino

Francesco Gabbani con Tricarico

Giorgia con Annalisa

Simone Cristicchi con Amara

Sarah Toscano con Ofenbach

Coma_Cose con Johnson Righeira

Joan Thiele con Frah Quintale

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral

Elodie e Achille Lauro

Massimo Ranieri con Neri per Caso

Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino

Fedez con Marco Masini

Bresh con Cristiano De André

Shablo Ft Guè, Josua, Tormento con Neffa

I co-conduttori, i super ospiti della quarta serata e gli artisti a Piazza Colombo

Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione di questo appuntamento speciale ci saranno Mahmood e la comica e presentatrice Geppi Cucciari. Gli ospiti della serata sono Paolo Kessisoglu con la figlia. Mentre a Piazza Colombo, in questa nuova serata saranno presenti Benji e Fede.