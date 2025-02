Ecco la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025: a che ora si esibiranno sul palco dell’Ariston i Big in gara.

Dopo due serate ricche di emozioni e grandi performance, il Festival di Sanremo 2025 – condotto da Carlo Conti – prosegue con nuove sorprese. Ecco l’ordine di uscita degli artisti per la terza serata e tutti gli ospiti speciali, sia sul palco dell’Ariston che a Piazza Colombo.

Sanremo 2025: la scaletta della terza serata

Come già accaduto nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, anche in questa terza serata saliranno sul palco dell’Ariston solo una parte dei 29 Big in gara. Inoltre, verrà decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte, scelto attraverso il Televoto (34%), il giudizio delle Radio (33%) e della Stampa (33%).

Ecco, a seguire, la scaletta dei 14 Big in gara:

Clara

Brunori Sas

Sarah Toscano

Massimo Ranieri

Joan Thiele

Shablo con Guè, Joshua, Tormento

Noemi

Olly

Coma_Cose

Modà

Tony Effe

Irama

Francesco Gabbani

Gaia

I co-conduttori e super ospiti della terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti sarà affiancato da tre co-conduttrici d’eccezione: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Tra gli ospiti attesi sul palco dell’Ariston spiccano i leggendari Duran Duran, Edoardo Bennato e alcuni protagonisti di Mare Fuori 5, tra cui Maria Esposito, Giovanna Sannino, Domenico Cuomo, Giuseppe Pirozzi, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.

Un momento speciale sarà dedicato a Iva Zanicchi, che riceverà un prestigioso premio alla carriera. Inoltre sarà presente anche il Teatro Patologico. La serata si aprirà con un collegamento esclusivo dal porto di Alessandria d’Egitto con l’Amerigo Vespucci, considerata “la nave più bella del mondo“.

L’ospite a Piazza Colombo della terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, Ermal Meta sarà protagonista sul Suzuki Stage di Piazza Colombo, portando la sua musica direttamente tra la gente. Il cantautore, già vincitore di Sanremo nel 2018 con Non mi avete fatto niente in coppia con Fabrizio Moro, torna a emozionare l’Ariston.