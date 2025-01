Diventata famosa grazie a Zelig, oggi Katia Follesa è una delle attrici comiche più amate d’Italia. Scopriamo quanto è cambiata negli anni.

Comica, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, tutto questo e molto ancora è Katia Follesa, la bionda frizzantina che dagli anni Duemila è diventata tra i personaggi televisivi più amati d’Italia. Ma quanto è cambiata negli anni? Da quando ha fatto il suo esordio a Colorado Cafè insieme alla sua collega Valeria Graci, il suo aspetto è profondamente cambiato negli anni. Ma scopriamo quanto.

Katia Follesa: gli esordi in televisione

Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, Katia Follesa lavorava in una holding finanziaria. Qui una foto di quando aveva appena 18 anni.

Nel 2001 trova la sua “anima gemella artistica”, Valeria Graci, con cui formano il duo comico Katia & Valeria. Prima a Colorado Cafè e poi a Zelig, la coppia comica conquista il cuore degli italiani. Qui una foto del duo comico agli inizi della carriera.

Katia Follesa: la carriera da solista

Dopo aver lasciato il duo, Katia Follesa si concentra sulla sua carriera da solista. Nel 2010 è diventata mamma di Agata, nata dalla relazione con il comico Angelo Pisani. Qui una foto del 2014.

Negli anni continua a lavorare in televisione partecipando a programmi televisivi sia come ospite che come conduttrice. Questa è una foto che risale al 2019.

Katia Follesa: la trasformazione e la nuova fase di vita

Con l’obiettivo di prendersi cura della sua salute, Katia nel 2020 ha sorpreso tutti con la sua trasformazione fisica: ha perso 18 chili. Qui una foto del 2020 dopo la trasformazione.

Dopo la sua partecipazione a LOL – Chi ride è fuori, la Follesa prende parte ad un gran numero di programmi televisivi, oltre a recitare in teatro insieme al compagno Pisani, anche dopo l’annuncio della separazione.

Katia Follesa: prima e dopo

Nonostante negli anni la comica sia cambiata nell’aspetto, ha saputo mantenere la sua energia e il suo talento. Nel look i cambiamenti più importanti riguardano il fisico, mentre il viso rimane caratterizzato dai grandi occhi blu, i capelli biondi, il grande sorriso e il suo naso “importante”. Lei stessa spessa ha ironizzato sulle dimensioni del suo naso, come quando sotto una foto di lei a 18 anni ha scritto “18 anni! Tutta naso!“.

Ma anche quello che per alcuni potrebbe essere visto come un difetto, in realtà è una caratteristica distintiva della famosa comica, che è arrivata persino a condurre il Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti.