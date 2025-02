“Sono una mamma str***a”: Tapiro d’Oro per la madre di Fedez

Curioso momento tra Striscia la Notizia e la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi. che ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli.

Il nome di Fedez è tra quelli maggiormente discussi anche al Festival di Sanremo 2025. Il rapper è finito al centro anche di alcune scintille in conferenza stampa con Carlo Conti che ha replicato su tutto a tono. Adesso, a far parlare, ci ha pensato pure sua madre, Annamaria Berrinzaghi, che ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia.

Fedez, Tapiro d’oro alla madre

Dopo aver fatto discutere ampiamente per le questioni legate alla sua vita privata, Fedez è tornato protagonista con la sua musica e al Festival di Sanremo 2025 sta raccogliendo tantissimi complimenti per il suo brano in gara ‘Battito’. Al netto dell’attuale momento di calma, sua madre, la signora Annamaria Berrinzaghi, ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Strisica la Notizia.

Il noto tg satirico di Canale 5, infatti, tramite l’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto la madre del rapper che potrebbe essere attapirata per via delle varie vicende che hanno visto il figlio coinvolto: dal divorzio con la Ferragni fine alle “cattive” compagnie frequentate in ferimento al rapporto la tifoseria del Milan e poi ancora alle rivelazioni sulla presunta amante.

La consegna del Tapiro

La madre del rapper, contrariamente a quanto ci si potesse attendere, si è detta piuttosto tranquilla. “Tutti santi siamo diventati…”, ha esordito la signora Berrinzaghi parlando con Striscia. “Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma stro**a“, ha aggiunto ancora la donna con grande sincerità e un pizzico di giusta ironia. E sulla possibilità di rivedere Federico sposato, la donna ha aggiunto: “Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane, fallo divertire”. Chissà cosa ne penserà Fedez delle parole di sua mamma…