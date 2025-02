San Valentino speciale al GF: due concorrenti escono dalla Casa

Momento speciale per una coppia del GF: in occasione della festa degli innamorati di San Valentino, è arrivato un permesso speciale…

Non solo le recenti lacrime di Shaila Gatta per Lorenzo Spolverato, nella Casa del GF nelle ultime ore è stato tempo di sfide per le coppie. Ai concorrenti “innamorati, infatti, è stata data l’opportunità di vincere un premio molto speciale in occasione dell’arrivo della festa di San Valentino. Due inquilini hanno avuto la meglio e sono riusciti ad uscire una sera dalla dimora del reality.

GF, la gara per le coppie

Nelle scorse ore nella Casa del GF, è stato tempo di mettere in sfida le varie coppie del reality. Gli inquilini si sono sfidati in alcune prove con in palio dei premi in occasione della festa di San Valentino. Un qualcosa di molto originale e che ha coinvolto, appunto, alcuni dei concorrenti di questa edizione dello show condotto da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Tra le coppie che maggiormente si sono messe in luce c’è stata quella formata da Mariavittoria e Tommaso con i due che hanno dimostrato grande affinità confermato l’ottimo feeling ma anche di conoscersi parecchio bene. In questo senso, i due hanno vinto una cena romantica ma anche la possibilità di una fuga d’amore per le vie di Roma…

Mariavittoria e Tommaso escono per San Valentino

I due ragazzi che hanno vinto appunto la sfida tra le coppie del GF è stato concesso di poter uscire una sera. La conferma è arrivata anche dallo stesso reality che sui social ha pubblicato una foto di Mariavittoria e Tommaso davanti al Colosseo in un momento di grande affetto tra i due. “From Colosseo with love”, si legge nella didascalia del post.

La coppia ha subito raccolto tantissimi messaggi d’affetto dei fan: “Siete i più belli”, “Avete meritato questo momento di svago”, “I migliori e i più veri di tutta la Casa”, ha scritto qualche utente. Altri, invece, non sono rimasti troppo contenti di questa uscita in quanto hanno ritenuto che in un reality di questo tipo non si dovrebbe poter uscire a piacimento come in questo caso o come capitato già in altre situazioni.