Cristina Marino, incidente sul set: “Me l’ha spaccata in faccia”

Guaio per Cristina Marino, moglie di Luca Argentero. Sui social il racconto di un incidente sul set fotografico. Cosa è successo.

Ha da poco raccontato alcuni dettagli particolari sulla gravidanza vissuta, adesso Cristina Marino ha condiviso una storia su Instagram decisamente di ben altro argomento che ha fatto sorridere i suoi followers. Nella foto, l’attrice e imprenditrice, moglie di Luca Argentero, si è mostrata con un’espressione divertita mentre indicava il suo occhio, visibilmente segnato da un livido. La ragione di tale situazione? L’ha spiegata la diretta interessata…

Cristina Marino, la foto sui social: cosa è successo

Come detto, Cristina Marino ha condiviso una storia su Instagram che ha fatto sorridere i suoi tantissimi seguaci. Nella foto, l’attrice e imprenditrice, moglie di Luca Argentero, si è fatta vedere con un’espressione divertita mentre indicava il suo occhio “nero”. A dare spiegazioni sull’accaduto ci ha pensato proprio lei con tanto di simpatica didascalia.

Cristina Marino – www.donnaglamour.it

La donna ha appunto commentato la foto mostrata con una didascalia curiosa: “Bene non benissimo”, seguita dal tag alla sua fotografa, spiegando ironicamente che, dopo 33 anni, “ha realizzato il sogno di molti”, ovvero quello di colpirla (inteso in modo simpatico). L’umorismo della Marino ha quindi lasciato intendere che l’ematoma sia stato causato accidentalmente dalla fotografa durante uno shooting. “Me l’ha spaccata in faccia“, ha aggiunto nella storia social. Piuttosto che nascondere l’episodio, l’attrice ha deciso di scherzarci sopra, trasformando l’incidente in un momento di leggerezza e autoironia.

L’ironia social e il rapporto con i fan

La Marino non è nuova a questo tipo di atteggiamento schietto e senza filtri. Negli anni, è stata spesso criticata sui social per il suo carattere diretto e il suo modo di esprimersi senza troppi giri di parole, ma proprio questa autenticità è ciò che la rende così amata dai suoi fan. In un mondo social spesso dominato dalla perfezione estetica e dall’artificiosità, la moglie di Luca Argentero ha dimostrato ancora una volta la sua spontaneità, senza paura di mostrarsi per quella che è, anche con un occhio nero in più sul viso.