Una settimana movimentata e ricca di imprevisti per Elisabetta Gregoraci presente alla Milano Fashion Week. Cosa le è successo.

Dopo aver festeggiato nei giorni scorsi il compleanno sulla neve, Elisabetta Gregoraci è stata tra le tante protagonista alla Milano Fashion Week. Ospite in diversi eventi di moda nel capoluogo lombardo, la nota showgirl ha vissuto una settimana decisamente movimentata che l’ha vista subire una serie di sfortunati incidenti, alcuni divertenti, altri anche pericolosi.

Elisabetta Gregoraci e l’auto “rubata”

Esattamente come molti altri personaggi famosi dello spettacolo e dei social, anche Elisabetta Gregoraci ha preso parte alla Milano Fashion Week presenziando ad alcuni eventi di famosi marchi. Per la conduttrice e showgirl, però, non tutto è filato liscio. Partendo dall’episodio più simpatico vissuto, la bella Eli si è trovata a dover fare i conti con un “tentato furto” della sua auto.

Sui social, infatti, in tanti hanno mostrato una gag vissuta dalla Gregoraci che si è trovata davanti ad una scena decisamente divertente. Giulia De Lellis e Tony Effe, anche loro presenti alla Fashion Week, si stavano sedendo su un’auto che avrebbe dovuto trasportarli da qualche parte dopo una delle sfilate. Peccato che la vettura non fosse la loro, bensì quella dedicata alla Gregoraci. “Scusateci ma l’auto è della Gregoraci non la vostra”, ha fatto presente uno degli addetti ai lavori.

I due si sono messi a sorridere e hanno poi salutato la stessa Elisabetta che era poco distante e si stava appunto avvicinando alla vettura.

La caduta e le conseguenze

Al netto di questo curioso e anche simpatico episodio con l’auto, la Gregoraci è poi stata protagonista in modo negativo. La donna, infatti, ha raccontato via social di essere caduta e di essersi persino fatta un po’ male durante uno degli eventi a cui ha preso parte. “Ieri non ho avuto il coraggio di raccontarlo, ma sono caduta a terra, è stato un disastro. Se mi sono spaccata il ginocchio, piango”, le sue parole con tanto di ghiaccio sul corpo. “Mi è andata di lusso”, ha aggiunto.