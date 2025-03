“Quanto mi hanno dato per il mio calendario”: Emanuela Folliero svela le cifre

Famoso volto della tv, tra conduzioni e pubblicità, Emanuela Folliero ha raccontato diversi particolari legati alla sua vita.

Solamente poche settimane fa aveva svelato di aver subito un terribile trauma a soli otto anni che ancora oggi le comporta alcuni brutti pensieri. Adesso, al Corriere della Sera, Emanuela Folliero ha raccontato ulteriori dettagli legati alla sua vita, soprattutto quella professionale legata ad alcune trasmissioni, anche rifiutate, e al suo vecchio calendario “osé” che ebbe grandissimo successo e che le portl anche degli ottimi guadagni.

Emanuela Folliero e le scelte in tv: i “no” ai reality

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, la famosa conduttrice e soubrette Emanuela Folliero ha raccontato diversi dettagli della sua carriera con particolare riferimento ad alcune scelte professionali che l’hanno vista protagonista in passato ma anche di recente come, per esempio, i “no” detti ai reality show per una ragione particolare.

“Quanti reality ho rifiutato? Tutti quelli che ci sono. Anche quest’anno”. Il motivo è semplice: “Non è nelle mie corde e poi penso subito all’effetto che fa a mio figlio. Una volta gli ho chiesto cosa ne pensava. Mi ha detto: ‘in mezzo a quegli sfigati no, dai’. La percezione è che se ci vai sei alla canna del gas”.

Sulla sua carriera da annunciatrice, poi: “Non rinnego niente“, ha detto. “Entrare a Mediaset è stato un salto di qualità, mi ha aiutato a crescere e a condurre anche tanti programmi. Il contro è che sei identificata solo così: diventa un marchio, un tatuaggio. E te ne rendi conto quando non sei più lì. Ero quella di Rete4 e ci ho messo più di un anno per avere un’identità mia, ad affrancarmi. È stato difficile far capire che non ero una proprietà”.

Il calendario e i guadagni

Nel periodo di exploit della sua carriera, la Folliero fu protagonista di un famoso calendario che ebbe grande successo. “Non lo volevo fare”, ha ammesso. “D’istinto sono una che dice subito di no, è la mia prima risposta. Poi sono stata felice di averlo fatto. In fondo non ne avevo bisogno per lanciarmi, ero già famosa”. E sulle cifre guadagnate: “Chi diavolo se lo ricorda, credo parecchio: 80mila? Boh“.