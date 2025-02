Elisabetta Gregoraci, compleanno “sulla neve”: le foto della festa e gli invitati

Grande gioia per il 45esimo compleanno di Elisabetta Gregoraci. Ecco come ha festeggiato e chi c’era alla super festa.

Momento di grande emozione per Elisabetta Gregoraci che ha festeggiato il suo 45esimo compleanno. Al netto di qualche curioso e inatteso retroscena sul suo rapporto con Flavio Briatore, la nota showgirl e conduttrice si è riunita con gli affetti più cari, il noto imprenditore compreso, per trascorrere alcune ore uniche e ricche di sentimento.

Il compleanno di Elisabetta Gregoraci

Come detto, Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 45º compleanno l’8 febbraio 2025 e lo ha fatto nella prestigiosa località sciistica di St. Moritz, in Svizzera. Per l’occasione, ha organizzato un esclusivo party presso il Billionaire, locale di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore, situato all’interno del Grand Hotel des Bains Kempinski.

Elisabetta Gregoraci – www.donnaglamour.it

La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera elegante e festosa, con decorazioni curate nei minimi dettagli. All’ingresso del locale, è stata posta una gigantografia della conduttrice in abito nero su sfondo rosso accoglieva gli ospiti, mentre i tavoli erano adornati con rose rosse e biscotti personalizzati con le iniziali “E” e “G”.

I dettagli sulla festa: le foto

Elisabetta ha scelto per l’evento un abito nero corto firmato Balmain, interamente ricoperto di paillettes, con un bustier che richiamava la forma di una giacca smoking. Questo capo, dal valore di circa 6.500 euro, le conferiva un look scintillante e sofisticato. Da sottolineare come tra gli invitati spiccavano indubbiamente il figlio Nathan Falco e, ovviamente, l’ex compagno Flavio Briatore, a testimonianza del rapporto sereno che la coppia ha mantenuto nel tempo.

La serata è stata animata da esibizioni di ballerini, cantanti e artisti, culminando con l’arrivo di una maestosa torta a forma di cuore, decorata con la scritta: “Cioccolato, caos e sogni dal 1980”, un riferimento all’anno di nascita della festeggiata. Prima della festa serale, Elisabetta ha trascorso un momento intimo con il figlio Nathan, condividendo un pranzo in un rinomato ristorante di St. Moritz. In questa occasione, ha spento una candelina su un muffin al cioccolato, esprimendo la sua gioia per il momento: “Momento dell’anno preferito da sempre: soffiare sulle candeline! Happy birthday to me, grazie a tutti degli auguri e dell’affetto”.