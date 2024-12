Flavio Briatore infuriato per la storia d’amore di Elisabetta Gregoraci con Tomas Talin, più giovane di 16 anni. Il gesto dell’imprenditore.

Nelle ultime settimane ha fatto scalpore la notizia della nuova relazione di Elisabetta Gregoraci con Tomas Talin, rampollo veneto 16 anni più giovane. Ma come ha accoltp la notizia l’ex marito della showgirl?

Pare che Flavio Briatore non avrebbe gradito l’esposizione mediatica della coppia, tanto da arrivare a prendere la drastica decisione di bloccare la Gregoraci sul cellulare.

Dopo il divorzio, Briatore e la Gregoraci avevano mantenuto un rapporto cordiale, e negli ultimi mesi erano persino giunte voci di un possibile riavvicinamento sentimentale. Tuttavia, la nuova storia d’amore della showgirl sembra aver incrinato questo equilibrio. Ma scopriamo i dettagli.

La relazione con Tomas Talin scatena la rabbia di Flavio Briatore

Nell’ultimo mese Elisabetta Gregoraci è stata avvistata più volte con Tomas Talin, rampollo di una nota famiglia veneta.

I due, che frequentano gli stessi ambienti esclusivi, sarebbero legati da tempo, ma solo di recente sarebbe nato qualcosa di più. Per Flavio Briatore, però, il problema principale non sarebbe la relazione in sé, quanto la mancanza di discrezione da parte della coppia.

Flavio Briatore

Secondo alcune indiscrezioni, Briatore e la Gregoraci avrebbero un accordo tacito per mantenere riservatezza riguardo alle rispettive relazioni sentimentali. La showgirl, infatti, aveva mantenuto un profilo molto basso durante la sua precedente storia con Giulio Fratini, evitando esposizioni pubbliche.

Ma adesso che Elisabetta è uscita allo scoperto con Talin, Briatore non avrebbe gradito la cosa arrivando a compiere un gesto inaspettato.

Briatore blocca Elisabetta Gregoraci: rottura definitiva

La reazione di Flavio Briatore non si è fatta attendere: il manager avrebbe bloccato Elisabetta Gregoraci sul cellulare, e questo ha segnato una frattura nella loro relazione.

Questo gesto dimostra il disappunto dell’imprenditore per una situazione che, a suo dire, avrebbe potuto essere gestita in modo diverso.

Nonostante le tensioni con l’ex marito, la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Tomas Talin sembra procedere senza ostacoli. La coppia, pur non avendo ancora ufficializzato il legame sui social, è stata immortalata dai paparazzi in diverse occasioni.