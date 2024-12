Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma: il Campidoglio avrebbe chiesto al rapper la rinuncia. Cosa sta succedendo.

Tony Effe, uno dei volti più noti e discussi della scena trap italiana, sembra destinato a non esibirsi al concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma. Il Campidoglio, come rivelato dal Corriere Roma, avrebbe richiesto ufficialmente al trapper di rinunciare alla sua partecipazione, cercando una soluzione “soft” per chiudere la vicenda senza ulteriori tensioni.

La decisione arriva dopo una serie di polemiche legate ai testi del cantante, definiti “sessisti e misogini” da alcuni esponenti politici. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Tony Effe: il Campidoglio non lo vuole

Il Comune di Roma, che vuole evitare divisioni in un evento pensato per unire la città, ha scelto di fare un passo indietro. Nonostante i contatti tra la produzione di Tony Effe e l’amministrazione, la rinuncia del trapper sembrerebbe ormai inevitabile.

Mentre alcuni fan difendono Tony Effe, considerandolo vittima di una “censura ipocrita“, altri criticano i contenuti delle sue canzoni. L’artista, che vanta oltre 4,5 milioni di ascolti mensili su Spotify, potrebbe vedere compromessa anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

tony effe

Il Codacons ha infatti richiesto alla Rai di escluderlo anche dal celebre festival musicale. L’associazione, infatti, a sottolineato il fatto che “testi violenti e sessisti” non dovrebbero trovare spazio in eventi nazionali. A sostegno di questa posizione, si è espresso anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che ha invitato la Rai a riflettere sulla scelta di includere rapper controversi come Tony Effe.

Chi prenderà il posto di Tony Effe

Con l’esclusione di Tony Effe, il concerto di Capodanno vedrà probabilmente solo Mahmood e Mara Sattei esibirsi sul palco. Tuttavia, la produzione sta lavorando per trovare un possibile sostituto, anche se i tempi stretti rendono difficile l’aggiunta di un nuovo artista.

Nonostante il successo del suo “Icon Tour”, culminato con il sold-out al Palazzo dello Sport di Roma, Tony Effe si trova ora al centro di un acceso dibattito che potrebbe influire sulla sua carriera. Riuscirà il trapper a salire sul palco dell’Ariston? Lo scopriremo nei prossimi mesi.