Carlo Conti ha risposto ad alcune domande su Angelina Mango a Sanremo 2025. L’artista ha vinto la passata edizione del Festival.

Ci sarà la vincitrice di Sanremo 2024 in questa edizione del Festival per cantare il brano che ha trionfato la passata annata? La risposta è arrivata da parte di Carlo Conti che durante la conferenza odierna in vista della kermesse musicale ha replicato a chi ha chiesto, appunto, delucidazioni su Angelina Mango che da qualche tempo non starebbe benissimo.

Angelina Mango, le voci sulla salute e il Festival

Sono ormai diverse settimane che si susseguono voci sul conto di Angelina Mango. Non solo in merito alla presenza o meno al Festival di Sanremo 2025 per cantare, come da tradizione, il brano vincitore dell’edizione precedente. In particolare, si parla della ragazza per via delle sue condizioni di salute. La giovane artista, infatti, sembra aver preso un periodo di pausa forzata.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

La Mango, ad ottobre, aveva dovuto annunciare uno stop: “Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date del tour per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”.

In questo senso, a fine gennaio, Angelina era tornata sui social spiegando: “[…]Mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”. Ma in questo caso non aveva fatto capire se la sua voce fosse tornata e se le problematiche che l’avevano colpita fossero state superate o meno,

Carlo Conti fa chiarezza per Sanremo 2025

Ecco perché durante la conferenza stampa pre Sanremo 2025, Carlo Conti è stato interrogato proprio sulla Mango e la canzone ‘La Noia’, vincitrice della kermesse 2024. Il presentatore ha spiegato: “Ancora non l’ho chiamata perché ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale. Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni”. In questo senso, Conti ha anche sottolineato come non esista una regola scritta che implica la presenza a Sanremo del vincitore della precedente edizione: “Potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni ma non c’è una regola sul vincitore dello scorso anno”. Insomma, non resta che attendere.