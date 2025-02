Chiara Ferragni accolta come una star in aeroporto: il video virale

Momento di forte emozione per Chiara Ferragni, accolta da alcuni fan in aeroporto in modo eccezionalmente unico.

Un evento importante in Spagna è stata l’occasione per Chiara Ferragni di parlare per la prima volta della sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera ma anche di mandare un chiaro messaggio a Fedez. Ma non solo. L’imprenditrice digitale è stata protagonista di un incontro speciale con alcuni fan in aeroporto che l’hanno conquistata con tanto di coro.

La visita in Spagna di Chiara Ferragni

Nelle scorse ore, come anticipato, Chiara Ferragni è stata protagonista di un viaggio di lavoro in Spagna in occasione dei Goya Awards. La donna non ha fatto mancare alcune parole ad un noto media iberico relativamente la sua vita privata ma, allo stesso tempo, ha avuto modo di informare tutti i suoi fan dei vari spostamenti.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

La visita della Ferragni in Spagna è stata motivata, come detto, dalla sua partecipazione ai prestigiosi Goya Awards a Granada. Durante il suo soggiorno, l’imprenditrice digitale ha documentato le varie tappe del viaggio attraverso un vlog sul suo profilo Instagram. Tra le attività svolte, spiccano l’incontro con la sindaca di Granada, che le ha donato un ventaglio in seta, e la firma del libro ufficiale degli ospiti del municipio.

Non solo. Tra le altre tappe iberiche, la Ferragni ha visitato l’Alhambra, replicando alcune fotografie scattate da sua madre oltre trent’anni fa, e partecipato a un evento di un noto marchio da lei sponsorizzato. Ad attirare l’attenzione, però, un qualcosa capitato prima del suo ritorno in Italia e precisamente in aeroporto…

L’accoglienza dei fan in aeroporto

Prima di fare ritorno nel Bel Paese, infatti, la Ferragni ha vissuto un ultimo momento speciale all’aeroporto di Malaga, dove i fan l’hanno sorpresa con il coro “Sei bellissima”. Questo gesto ha ulteriormente sottolineato l’affetto e l’ammirazione che il pubblico spagnolo, ma anche buona parte di quello italiano, nutre ancora nei suoi confronti al netto delle vicende che l’hanno vista coinvolta in passato. La Ferragni ha espresso la sua gratitudine condividendo il video dell’accoglienza sui social, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza ai fan e l’apprezzamento per il loro supporto.