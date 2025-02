“Ecco come sto”: Fedez rompe il silenzio prima di Sanremo

In vista del Festival di Sanremo 2025, Fedez ha parlato del suo momento personale tra privato e musica con riferimento alla kermesse.

Dopo i chiarimenti su quello che sarà il suo duetto con Marco Masini sulle note di ‘Bella Stronza’, Fedez torna a parlare e lo fa in vista della partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con la canzone ‘Battito’. Il rapper, sempre molto chiacchierato, ha deciso di rilasciare qualche dichiarazioni a Radio Italia, le cui parole sono state riprese anche da altri media.

Fedez, tra Sanremo e il cane Silvio

Tra i vari passaggi dell’intervento di Fedez a Radio Italia ripresi anche da Leggo e da Biccy, il rapper ha fatto il punto sulla sua canzone, ‘Battito‘ ma anche sul suo cane, Silvio, con riferimento alla precedente partecipazione a Sanremo nel 2021. “Il pezzo che porto al Festival? Battito è una dicotomia tra una canzone d’amore e la depressione”, ha dichiarato l’artista.

Fedez – www.donnaglamour.it

E ancora sul suo brano: “La depressione è rappresentata come una donna a cui viene dedicata proprio la canzone d’amore. Per me è il secondo Sanremo ma per Silvio, il mio cane, è il primo. Se me lo porterò dietro? Penso proprio di sì, anche perché non saprei a chi lasciarlo“, ha scherzato Federico facendo riferimento all’amico a quattro zampe.

Come sta il rapper: le parole

Importanti le frasi relativamente alle sue condizioni di salute: “Come sto? Molto bene, grazie. Stiamo facendo grandi prove, tantissime prove, si va avanti e si aspetta il giorno dell’esibizione vera in diretta”, ha commentato Fedez. “Le differenze di quest’anno rispetto alla mia partecipazione del 2021? Se me la vivrò diversamente questa volta? Me lo auguro, perché non me l’ero vissuta molto bene dal punto di vista psicofisico, quindi mi auguro che questa volta sia un po’ meglio. Poi credo che un po’ di ansia fa sicuramente parte delle emozioni che si porta dietro questo tipo di evento, ma è un’ansia sana alla fine e ci sta”.