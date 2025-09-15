Achille Lauro sotto attacco: le dure parole di Pino Scotto sul cantante romano, “Stonato come una campana”.

Durante un incontro pubblico a Pisa, Achille Lauro è stato protagonista involontario di un attacco che non ha lasciato spazio a mezze misure. Le parole usate contro di lui hanno fatto rumore non solo per il contenuto diretto, ma anche per il tono. Ma scopriamo che cosa è stato detto contro il cantante romano.

Pino Scotto contro Achille Lauro

Durante un evento a Pisa dedicato alla presentazione del suo nuovo libro, Pino Scotto ha infiammato il pubblico con dichiarazioni al vetriolo.

Nel corso del suo intervento ha detto: “Stonato come una campana, io lo conosco da una vita e adesso fa quello bello e buono, ma si vergogni. Si deve vergognare lui e tutti quelli come lui che vanno in giro a cantare con la macchinetta. Non è capace di beccare una nota e poi canta Amore Amore. Ma almeno che si vergogni“.

Achille Lauro – www.donnaglamour.it

Scotto non si è fermato qui, ma ha rincarato la dose ironizzando sull’autotune: “Quel somaro stona pure con l’autotune. Fa canzoncine brutte per le badanti e lo confrontano con artisti veri. Fatevi visitare ragazzi, perché avete problemi gravi“.

Parole dure anche contro altri artisti

Il musicista, che da tempo non nasconde la sua insofferenza verso la scena pop contemporanea, ha anche ricordato un episodio passato, quando un telespettatore del suo programma osò paragonare Lauro a Vasco Rossi.

“Grazie a te e alla massa di ignoranti che c’è in questo paese. Fa canzoncine con tre melodie rubate agli anni Cinquanta, ma non si vergogna?! Quello quando canta raglia. Portategli una bombola dell’ossigeno che ne ha bisogno“.

Achille Lauro non è stato l’unico a finire nel mirino del rocker. Pino Scotto ha riservato giudizi pungenti anche a Elodie, definendola incoerente nelle sue scelte artistiche: “Elodie difende tutti, ma poi duetta con Sfera Ebbasta. Va a Napoli si mette la maglia del Napoli, va a Roma quella della Roma. Ma l’avete guardata oltre che sentita?“.