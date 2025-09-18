Un piccolo mistero e qualche dubbio sulla nuova avventura di Chiara Ferragni che ha lanciato una collezione che ha generato dei sospetti.

Le operazioni di “ripartenza” di Chiara Ferragni erano iniziate da tempo ma in queste ore ci sono state delle novità con una nuova avventura annunciata che sta già creando, va detto, diversi rumors. In particolare, l’account Instagram “Chiara Ferragni Brand” ha cancellato tutti i post per fare spazio al lancio di una nuova collezione fashion dedicata ai cuori infranti ma qualcosa non torna.

Chiara Ferragni: la nuova avventura ha inizio

Pronti, via: Chiara Ferragni è ripartita e lo ha fatto con un nuovo progetto che sta già facendo parlare. L’imprenditrice digitale, infatti, aveva cancellato tutti i post sull’account “Chiara Ferragni Brand” con l’intento di dare un taglio col passato e ripartire da capo. Nello specifico si è capito che l’imprenditrice digitale abbia optato per ripartire con una nuova collezione dedicata ai “cuori infranti”.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

L’idea di base sembra essere quella di dedicare una linea di maglie e accessori ai cuori infranti, con frasi in cui questi si possano riconoscere. In collegamento con la nuova linea è anche già possibile iscriversi al “Club illusi per sempre”, di cui la stessa Ferragni è già prima socia onoraria, con tanto di tessera.

I dubbi e il confronto con Tommaso Zorzi

In tutto questo c’è una grande e gigantesco punto di domanda. A porselo e a far venire qualche dubbio un po’ a tutti è stato MowMag che ha evidenziato come la nuova collezione della Ferragni sia decisamente molto simile a qualcosa di già visto in passato e che aveva visto protagonista Tommaso Zorzi. Secondo il media, “il concept” non sarebbe “così distante da quello che fu il “Club dei Sottoni” di Tommaso Zorzi che aveva lanciato il progetto dopo il trionfo al reality di Canale 5 e, senza dubbio, ispirato alla sua cotta (manifesta ma non corrisposta) per il coinquilino Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti”.

Secondo MowMag anche i colori scelti non sarebbero troppo diversi. Insomma, la domanda che il media si è posto è semplice: “I due progetti si somigliano veramente? Chiara Ferragni, o chi per essa, avrebbe dunque “copiato” il vincitore del Grande Fratello?”.