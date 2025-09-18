“Mi sono sentita inutile, cosa ho deciso di fare”: Rossella Erra allo scoperto

Il volto di Ballando con le Stelle Rossella Erra protagonista nel podcast ‘Forte e Chiaro’ ha parlato dell’importanza delle parole.

Iniziano le prime scintille tra i concorrenti di Ballando con le Stelle e chissà se basteranno gli interventi e le parole gentili di Rossella Erra a mettere tutti d’accordo. La donna, volto ormai confermatissimo della trasmissione di Rai 1, ha parlato al podcast ‘Forte e Chiaro’ proprio dell’importanza delle parole e l’impatto che una frase “dolce” possa avere verso gli altri.

Rossella Erra: “Mi sono sentita inutile”

Nel suo discorso nel podcast ‘Forte e Chiaro’, Rossella Erra ha sottolineato quanto sia importante usare bene le parole e, collegandosi seppur senza dirlo esplicitamente, a Ballando con le Stelle, di quanto sia fondamentale per le persone ricevere un commento e una parola di sostegno anche nei momenti peggiori o durante le esibizioni meno riuscite.

Rossella Erra – www.donnaglamour.it

“Io ho subito, subito in silenzio, mi sono sentita inutile come moglie, come madre, come professionista, mi sono sentita una donna inutile e a 43 anni quando io ho perso il lavoro e ho perso mia mamma, contemporaneamente io mi sono sentita una fallita e non mi voglio sentire più così”, ha spiegato la Erra mettendosi in gioco.

“E se c’è qualcuno accanto a me che anche in una sciocchezza, in un ballo non riuscito bene viene demolito, io vado in soccorso, probabilmente della mia parola non se ne farà nulla, ma probabilmente a casa ci sarà qualcuno che mi ascolta e che in quella parola trova il coraggio per fare un’azione nella vita privata”.

L’importanza delle parole

La Erra ha quindi sottolineato quanto siano importanti le parole, specie quando uno si ritrova in tv e alla Rai: “Io devo sempre pensare, soprattutto sulla Rai, che io considero veramente la mamma, mamma Rai, devo sempre pensare che c’è qualcuno a casa che dalla mia parola può trarre forza o può trarre anche distruzione”.

“Molti se lo dimenticano questo e quindi parlano, parlano anche a vanvera ma io lo tengo presente perché mi è successo e non voglio che succeda a altri. Certo, miracoli non se ne fanno, ma almeno si prova a dare un appoggio alle persone”, ha concluso la Erra nel podcast.