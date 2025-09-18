Rocio torna a sorridere dopo il caso Bova: ecco la sorpresa inaspettata

Nel momento di maggiore difficoltà, ecco Rocio Munoz Morales tornare a sorridere grazie ad una sorpresa genuina e inattesa.

La nota vicenda legata al caso Raoul Bova ha portato la sua ex compagna Rocio Munoz Morales ad una forte reazione. La donna, tra le altre cose, ha ammesso di vivere un momento complicato ma, per fortuna, ogni tanto esistono attimi di gioia e spensieratezza. In questo senso, il sorriso è tornato protagonista sulle sue labbra grazie ad una gradita e dolce sorpresa.

Come sta Rocio dopo il caso Bova

Per Rocio Munoz Morales non è stato un periodo facile. Dopo l’addio a Raoul Bova, ecco il caso che ha coinvolto proprio l’attore che, di conseguenza, ha travolto tutta la famiglia. In questa ottica, la donna ha raccontato di non essere, per ovvie ragioni, al meglio del suo umore e diversi l’hanno descritta come “dimagrita” e stressata.

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

A rendere meno amara la situazione venutasi a creare, però, sono le figlie di Rocio per le quali la donna sta cercando di essere forte. Proprio loro sembrano aver dato una boccata d’ossigeno all’attrice. A conferma di questo, alcuni scatti pubblicati da Oggi con tanto di racconto di quanto accaduto nelle scorse ore.

La sorpresa inattesa

Come spiegato da Oggi, Rocio è stata sorpresa dalle sue figlie. In particolare dalla più grande, Luna. Il ssettimanale ha raccontato di come la ragazzina abbia fatto un bellissimo e inaspettato regalo alla donna: un foglio dove ha disegnato il suo volto. La Morales si è commossa e ha sorriso come non faceva da tempo, poii ha abbracciato sua figlia mostrando con orgoglio il disegno alle alre madri.

Successivamente è arrivata anche l’altra figlia, Alma, con cui sono poi tornate a casa mano nella mano. Questo momento tra madre e figlie ha conferma la priorità di Rocio: la famiglia. Una bella risposta per andare avanti in un momento complicato.