Rocio: arriva la reazione dopo l’intervista in tv di Raoul Bova

Il caso legato a Raoul Bova e le chat private continua a far parlare: l’intervista dell’attore ha portato alla reazione anche di Rocio Munoz Morales.

C’era grande attesa per l’intervista di Raoul Bova a Verissimo dove l’attore avrebbe spiegato la propria posizione dopo lo scandalo chat private che lo ha visto coinvolto. Come era prevedibile, non è mancato un focus successivo anche sulla reazione dell’ex compagna, Rocio Munoz Morales, che a quanto pare ha cercato di guardare avanti con classe.

Rocio: come sta dopo il caso Bova

Il caso legato a Raoul Bova e le chat private diffuse qualche tempo fa è stato oggetto di attenzioni anche in queste ore con l’attore che si è trovato a dire la sua verità a Verissimo. L’uomo ha smentito le voci di tradimento e denunciato un tentativo di estorsione ai suoi danni. Ma in tutto questo come sta la sua ex compagna Rocio Munoz Morales?

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

La donna, secondo le ultime indiscrezioni è stata descritta come sofferente e visibilmente dimagrita. Nelle ultime uscire, per lei, stando a Chi, “mai un sorriso”. In questo senso, la diretta interessata ha parlato del suo stato d’animo nel corso della conferenza stampa del nuovo show che la vedrà coinvolta.

La reazione all’intervista in tv dell’attore

Rocio, a domanda diretta nel corso della conferenza stampa di Freeze, il nuovo show che la vedrà coinvolta insieme a Nicola Savino su Rai 2, ha commentato le parole dell’ex compagno nella sua intervista a Verissimo. “Per me, la tv e l’intrattenimento sono vitamina. Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere”.

Insomma, con eleganza, Rocio ha deciso di andare avanti e concentrarsi sul lavoro per stare meglio e farsi forza nell’affrontare una vicenda che sicuramente non è ancora finita e che, si spera alla lontana, coinvolgerà in qualche modo anche le sue figlie.