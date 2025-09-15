Il principe Harry parla della famiglia reale e lancia una stoccata al fratello William: “Ho la coscienza pulita”.

Il principe Harry, che oggi compie 41 anni, è tornato a parlare della sua famiglia e del rapporto con re Carlo dopo il discusso libro “Spare“. In un’intervista concessa a “The Guardian” durante il viaggio a sorpresa in Ucraina, il duca di Sussex ha raccontato la sua esperienza tra incontri toccanti e un’accoglienza che lui stesso definisce inattesa. Ma non sono mancate le stoccate rivolte alla sua famiglia, e in particolar modo al fratello William. Scopriamo che cosa ha detto.

Principe Harry contro William

“Ho raccontato la mia verità. Ho la coscienza pulita. Non è testardaggine, è avere principi” ha dichiarato il principe Harry, rispondendo alle critiche che ancora lo inseguono dopo la pubblicazione di “Spare“.

Il duca ha voluto sottolineare come il suo racconto non fosse un attacco diretto alla famiglia reale, ma un modo per liberarsi del peso del silenzio.

Principe Harry – www.donnaglamour.it

Dopo il recente incontro con re Carlo, e il mancato incontro con il fratello William, Harry ha affermato di percepire il sostegno dell’opinione pubblica britannica, un segnale che sembra dargli la forza di continuare a difendere la sua posizione senza rinunciare a un legame con le proprie radici.

Harry e il viaggio in Ucraina

Accompagnato da “The Guardian“, Harry ha intrapreso un tour in Ucraina su invito di Superhumans, organizzazione impegnata nella riabilitazione di soldati e civili.

A Kiev ha visitato il memoriale di piazza Maidan, dove ha deposto una corona e confidato: “È una delle cose più tristi che abbia mai visto, ma anche una delle più belle“. Il principe ha incontrato feriti di guerra, mostrando grande sensibilità: “Nessuno dovrebbe sentirsi in imbarazzo per la propria disabilità. Bisogna passare dalla compassione al rispetto“.

La popolazione lo ha accolto con entusiasmo, paragonandolo a Lady Diana per il coraggio di non temere i luoghi segnati dalla guerra. “È incredibile, non ci saremmo mai aspettati un riconoscimento del genere” ha commentato sorpreso. Per molti, in Ucraina, Harry ha ormai raggiunto lo status di eroe.