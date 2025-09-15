Stefano Bettarini si racconta senza filtri: “Non lavoro e mi godo la vita, il calcio e la televisione non mi mancano”.

Stefano Bettarini torna a raccontarsi senza filtri, parlando di calcio, di gossip e delle sue scelte di vita. In una lunga intervista ha ripercorso i momenti più discussi della sua carriera e della sua vita privata. Una serie di rivelazioni inedite che hanno attirato l’attenzione dei media. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Tra calcio e gossip: un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso

Per Bettarini, la fama non è arrivata solo dai campi di Serie A ma soprattutto dalle cronache rosa. “Mi dicevano che ero troppo bello, questa nomea mi ha danneggiato” ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.

L’ex calciatore ha spiegato come le critiche sulla sua immagine abbiano influito sulla sua carriera sportiva: “Una volta partecipai a una sfilata alla fashion week e me ne dissero di tutti i colori. Anche la società si incazzò“. A suo dire, un trattamento ingiusto, visto che oggi molti calciatori sono abituati a gestire carriere parallele nel mondo della moda o della musica.

Stefano Bettarini

Bettarini ha voluto precisare: “Venivo considerato come quello che faceva disastri, ma non era vero“.

L’ex calciatore ha anche parlato della sua vita di oggi: “Il calcio e la televisione non mi mancano – rivela -. Negli anni ho investito nel mattone e va bene così, oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita. Non ho buttato via i soldi: i miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso“.

Il matrimonio con Simona Ventura e i tradimenti

I riflettori si sono spesso concentrati sul suo matrimonio con Simona Ventura, finito per i tradimenti di lui. Bettarini ha confermato che l’ex moglie scoprì tutto grazie a un investigatore, ma ha aggiunto: “Ora non ha più senso parlarne“.

Oggi i rapporti sono distesi e improntati solo ai figli: “Ci siamo separati vent’anni fa, ognuno fa la sua vita. I nostri figli hanno 27 e 25 anni, non abbiamo più bisogno di fare la famiglia allargata“.