“Ecco come sono nate le mie luci in tv”: Barbara D’Urso svela il retroscena

Spesso criticata in passato per le troppe luci usate in trasmissione, Barbara D’Urso svela come siano “nate” e sgancia anche una frecciatina.

Già protagonista con le prime prove per Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso, dopo aver svelato cosa pensi dei vari concorrenti del cast della trasmissione, ha avuto modo di parlare anche di sé ed in particolare di una curiosa caratteristica che l’ha accompagnata negli anni sul piccolo schermo: le “sue luci“.

Barbara D’Urso e “le sue luci” in tv

Ospite a ‘Il Tempo delle Donne’, evento organizzato dal Corriere della Sera, Barbara D’Urso ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita professionale e non solo. Nel corso della chiacchierata si è raccontata senza filtri anche in merito alle famose “luci” che ne hanno caratterizzato gli ultimi anni sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

“Le luci di Barbara D’Urso sono nate anni fa. Per quale motivo? Io ho fatto una scelta nella mia vita”, ha subito tenuto a precisare Carmelita. “Io ho 68 anni e ho scelto di non fare interventi, neanche il botulino faccio, niente, è tutto il mio. Ovviamente però ho 68 anni ed è chiaro che ho le rughe, che porto con orgoglio quando sono struccata”, ha aggiunto.

“Le persone quando mi incontrano per strada mi vedono struccata. Nel lavoro invece mi trucco. A quel punto sono nate le luci della D’Urso, per aiutarmi. Le luci sono fondamentali per tutto. Una luce giusta mi aiuta, se ho qualche difetto”, ha dichiarato con grande sincerità la presentatrice.

La frecciata alle colleghe

Al netto della spiegazione data, Carmelita si è pure voluta togliere un piccolo sassolino dalle scarpe. Quale? Spesso criticata proprio per le luci, la donna ne rivendica la “maternità”. “Ci sono tante persone che lavorano in televisione che negli anni hanno preso le mie luci e le hanno triplicate”, ha detto con un velo di veleno. “L’etichetta però resta ‘le luci di Barbara D’Urso“.