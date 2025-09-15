Carlo Conti: la foto inedita del figlio in una giornata speciale

Momento speciale in casa di Carlo Conti con il conduttore che ha pubblicato una foto inedita di suo figlio in una giornata unica e importante.

Dopo le novità annunciate in merito a Sanremo Giovani, Carlo Conti è tornato protagonista per questioni legate alla sua vita privata. Infatti, sui social, il presentatore amatissimo dal pubblico della Rai e in generale della tv, ha condiviso uno scatto di suo figlio Matteo, impegnato oggi in una giornata decisaente speciale.

Carlo Conti lo scatto inedito del figlio

Oggi è un giorno speciale per la famiglia Conti-Vaccaro: il loro figlio Matteo ha affrontato il primo giorno di scuola media, un momento che Carlo Conti e Francesca Vaccaro non hanno potuto fare a meno di celebrare con orgoglio condividendo su Instagram alcuni teneri scatti del ragazzino. Matteo è ormai cresciuto e per il conduttore, l’ingresso alla scuola media è un segno forte di cambiamento.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Nel suo post papà Carlo ha scritto con semplicità ed emozione: “Si cresce… prima media”, un commento breve ma denso, che racchiude tutta l’essenza da vero genitore in un mix di sorpresa e amore di chi vede crescere un figlio davanti ai propri occhi. Allo stesso tempo, la Vaccaro, dalla sua parte, ha preferito augurare al giovane studente un inizio sereno con un messaggio altrettanto affettuoso: “Buon primo giorno di scuola”.

Le reazioni

Le foto condivise da Conti e dalla Vaccaro hanno mostrato Matteo con il suo zaino – immancabile compagno di viaggio in questa nuova avventura scolastica – di spalle e pronto alla nuova avventura. L’aspetto molto curato ma allo stesso tempo semplice, rappresenta l’emblema degli insegnamenti dei genitori. A commentare il post in questione sono stati tantissimi fan ma anche amici di famiglia. Si possono vedere, infatti, le parole di Giovanni Ciacci, così come quelle di Antonella Clerici, grande amica del conduttore Rai: “Entrano bambini escono ragazzi”, ha scritto.