Mediaset in lutto: addio allo storico giornalista della tv

Lutto nel mondo della tv e del giornalismo sportivo: è morto il celebre Franco Ligas. L’uomo aveva 79 anni. L’annuncio di Mediaset.

Non solo il recente lutto nel mondo dello spettacolo. In queste ore l’Italia ha dovuto fare i conti con una perdita davvero importante: è morto a 79 anni il celebre giornalista anche di Mediaset, Franco Ligas. Lutto terribile per il mondo del giornalismo sportivo e della tv, per uno dei personaggi più apprezzati all’interno della redazione di SportMediaset soprattutto.

Morto Franco Ligas

Tv e giornalismo sportivo in lutto dopo la terribile notizia della morte di Franco Ligas. Il giornalista aveva 79 anni e si è spento in queste ore. L’uomo, originario della Sardegna, precisamente di Oristano, è venuto a mancare lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia e in tutte le persone che nel corso degli anni hanno lavorato con lui.

In particolare, dal 1984 al 2013, Ligas è stata una delle voci più seguite e apprezzate della redazione di SportMediaset che lo ha ricordato come “tuttologo dello sport capace di passare con disinvoltura dal galoppo dei cavalli ai gol di Maradona, dal basket al ciclismo”. Dopo essere andato in pensione nel 2011, Ligas non aveva mai smesso di lavorare e di collaborare con varie emittenti.

Il cordoglio dei colleghi

Tra i colleghi celebri che hanno lavorato con Ligas non sono mancati i messaggi di affetto e cordoglio. In particolare, su X, spicca il post condiviso da Bruno Longhi, altro personaggio di rilievo del giornalismo sportivo e del piccolo schermo. “Ero da pochi giorni a Mediaset e, in redazione, ascoltavo la telecronaca di una partita. La voce era stentorea, piena di ritmo. Chiesi: ‘ma chi è questo?’. Franco Ligas, mi fu detto. E io, di rimando: ‘E allora perché avete chiamato me?’ Ciao Franco. Rip”, ha scritto il giornalista ricordando un aneddoto per sottolineare la grandezza del compianto Ligas.