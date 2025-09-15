Jessica Morlacchi dorme ancora con sua madre: “Vi spiego perché”

La rivelazione di Jessica Morlacchi in televisione. La nota cantante e volto tv ha svelato di dormire ancora con la mamma.

Dopo la vittoria del Grande Fratello aveva ben raccontato le sue ambizioni professionali. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi che con grande simpatia è tornata a parlare a La Volta Buona, programma del pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo. Accanto a lei, pure sua madre con la quale si è resa simpaticamente protagonista di una confessione bizzarra.

I progetti di Jessica Morlacchi

Apprezzata per la sua energia e spontaneità, Jessica Morlacchi è tornata sul piccolo schermo come ospite de La Volta Buona, programma di cui ha fatto parte tempo fa fino al famoso “caso Remigi”. La donna, nel frattempo, ha anche vinto il Grande Fratello che le ha dato modo di farsi conoscere meglio al pubblico.

Jessica Morlacchi – www.donnaglamour.it

Proprio dopo il reality, la Morlacchi si era ripromessa di tornare protagonista con la musica e con la sua voce sempre molto bella e potente. Ma oltre alle questioni lavorative, ad attirare l’attenzione nel pomeriggio di Rai 1 è stata una confessione sulla vita privata che riguarda anche sua madre.

Il retroscena con la mamma

Parlando nel salotto de La Volta Buona insieme a sua mamma, infatti, Jessica ha rivelato di dormire nel lettone con lei. Il motivo? A quanto pare il cagnolino di casa non riesce a stare calmo senza la donna. Per questa ragione, lei e la madre, insieme all’amico a quattro zampe, si ritrovano a dormire insieme. Pazienza se il padre della Morlacchi sia costretto a “dormire nella cameretta” tanto “molte coppie non dormono insieme”, ha spiegato la mamma della cantante incuriosendo e non poco i presenti in studio e persino la conduttrice Caterina Balivo che è rimasta sorpresa dalla confessione. “Dopo il Covid si era impaurito ed è rimasto lì”.