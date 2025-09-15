“Vaffa***lo”: l’ex volto di Uomini e Donne sbotta sui social

Dopo la diffusione di uno scatto che lo vede insieme ad una presunta nuova fiamma, l’ex Uomini e Donne, Brando Ephrikian, ha fatto chiarezza.

Sono passati diversi mesi dalla segnalazione “di speranza” per i due ex volti di Uomini e Donne, Brando e Raffaella. Adesso, le attese dei loro fan sembrano essere ormai poche. In particolare dopo una nuova informazione che ha visto l’ex tronista dover far chiarezza a muso duro con tanto di sfogo social non indifferente.

Brando e Raffaella: la storia finita

La storia tra Brando e Raffaella è stata molto seguita dagli appassionati del piccolo schermo e dei social. Fin dalle prime battute della loro esperienza a Uomini e Donne, i due sono sempre molto piaciuti. Ecco perché dopo l’uscita dal programma si è tanto parlato di loro, sia nel bene che nel male, specie negli ultimi tempi.

La coppia, però, alla fine non sembra essere durata e dopo l’annuncio di un allontanamento, al netto di qualche segnalazione e speranza, le cose tra i due non sono andate avanti. In questo senso, specie per quanto riguarda l’ex tronista, le segnalazioni di presunte nuove frequentazioni si sono moltiplicati.

La segnalazione e la replica dell’ex tronista

Una delle ultime, però, è stata presa piuttosto male dal diretto interessato che, “avvistato” con una donna, presunta nuova fidanzata, ha deciso di rispondere con forza: “Un ringraziamento speciale va a tutti ì cupido non richiesti che vogliono far parte della mia vita sentimentale cercando di accostarmi a presunte fidanzate che sinceramente in questo momento non voglio e non cerco tramite foto tagliate male o addirittura risalenti a mesi e mesi fa”.

E ancora: “Ma noi a queste tipo di critiche infamatorie siamo abituati, raga voi non dovete credere a tutto quello che leggete nei social perché spesso e volentieri sono ca**ate infamatorie. Noi ci mangiamo la nostra uva e vaff***ulo a tutti i pezzi di me**a che vogliono infamare“, ha tuonato ancora Brandi sulle sue stories su Instagram.