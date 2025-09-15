Nadia Mayer a sorpresa: l’annuncio dopo la pausa e “l’addio”

Dopo aver comunicato la decisione di “lasciare tutto: ecco Nadia Mayer svelare ai fan il suo nuovo progetto. DI cosa si tratta.

Qualche settimana fa aveva preso alla sprovvista tutti i suoi fan. Ora Nadia Mayer ha comunicato cosa le riserverà il futuro. Dopo l’annuncio “dell’addio”, infatti, il famoso volto tv ha deciso di cambiare avvenutra ma rimanendo sempre in quello che è il suo ambiente, ovvero quello delle vendite immobiliari. Ecco il post social della donna con tutti i dettagli.

Nadia Mayer: l’addio a Casa a Prima Vista

Dopo qualche settimana di mistero, Nadia Mayer ha svelato quale sarà il suo nuovo progetto lavorativo. I fan della donna erano rimasti decisamente spiazzati dall’annuncio del suo addio al mondo immobiliare e al cast di Casa a Prima Vista nonostante la famosa agente continuerà a fare parte delle puntate di questa stagione.

La nota agente ha fatto sapere, finalmente, cosa ci sarà nel suo futuro e nello specifico a cosa si dedicherà. “Ho seguito il consiglio del saggio…sono tornata alla mia vera strada e oggi vi svelo la mia nuova casa professionale: @rexer.it , l’agenzia immobiliare di nuova generazione!”, ha scritto in un post social la Mayer.

La novità professionale

La Mayer ha spiegato meglio tutta la questione che la vede coinvolta: “Nelle ultime settimane mi sono concessa una pausa: una vacanza che è stata anche un momento di riflessione, necessario per fermarmi e guardare con lucidità al mio futuro professionale”, ha scritto. “Ma l’attività immobiliare è nel mio DNA e da questa pausa è nata un’esperienza leggera e stimolante, che mi ha permesso di condividere con i miei followers l’idea di immaginare strade alternative e di creare curiosità sul mio ‘dopo’. È stato un modo diverso per coinvolgerli e per riscoprire, ancora una volta, la forza del legame che ci unisce. I numerosissimi messaggi ricevuti mi hanno travolta di affetto e sostegno, restituendomi energia e motivazione per affrontare nuove sfide.

La donna ha quindi concluso il suo post: “Oggi sono pronta a ripartire con entusiasmo: con l’ingresso in Rexer, la mia nuova famiglia professionale, con l’imminente pubblicazione del mio libro “La mia casa ideale” e con la mia presenza a Casa a Prima Vista, un progetto che amo e che affronto con immutata passione. A quanti mi hanno seguito con attenzione questa fase, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine. Preparatevi, perché insieme ne vedremo delle belle”.