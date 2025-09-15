Totti-Noemi, il giallo sulle foto dell’anniversario: “Qualcosa non torna”

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato il loro terzo anniversario insieme ma i più attenti hanno notato un particolare dettaglio.

Non solo il recente compleanno con la dedica di Francesco Totti per la sua Noemi. La coppia ha festeggiato in queste ore, precisamente il 13 settembre, il suo terzo anniversario insieme. Un qualcosa di speciale con annessi regali del Pupone alla sua dolce metà. Eppure un dettaglio non torna e riguarda le tempistiche della storia che richiamano, per forza di cose, anche la vicenda dei tradimenti con la ex dell’ex capitano della Roma, Ilary Blasi.

Totti-Noemi: i regali per l’anniversario

Il 13 settembre, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato il loro terzo anniversario insieme. Una storia che, come ben sappiamo, è stata caratterizzata da voci, indiscrezioni e tanti pettegolezzi. Ad ogni modo per la coppia, ci sono stati adesso dei momenti bellissimi per celebrare al meglio l’appuntamento di questo anno.

Francesco Totti e Noemi Bocchi – www.donnaglamour.it

I due hanno festeggiato i loro tre anni d’amore in un albergo romano. Suite da 9 mila euro, borsa di Hermès come regalo e, come detto, anche la torta per un “buon anniversario” ben sfoggiata sui social. Eppure, i più attenti hanno notato qualcosa di strano.

I dubbi sulla data: “Qualcosa non torna”

In particolare è stato Giuseppe Candela per Chi a menzionare qualche strana ipotesi sulla date: “Perché la coppia ha festeggiato il terzo anniversario sei mesi dopo? O gli anni da festeggiare sono quattro e la coppia fissa l’inizio della loro relazione al 13 settembre 2021?”, si è domandato l’esperto giornalista.

In questo senso ecco la riflessione che chiama in causa, per ovvie ragioni, le vicende che hanno coinvolto l’ex moglie del Pupone, Ilary Blasi: “Data che però, cronologicamente, arriverebbe prima del famoso 11 ottobre 2021, giorno in cui Blasi fissa l’incontro per il “famoso caffè” con il personal trainer Cristiano Iovino. In una separazione in cui i (presunti) tradimenti sono centrali, le date sono fondamentali”.