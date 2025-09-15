Attimi di grande pathos ed emozione in tv a La Volta Buona dove Samantha De Grenet ha ricevuto una graditissima sorpresa.

Momenti di grande emozione nella puntata odierna de La Volta Buona, in onda su Rai 1 lunedì 15 settembre 2025. Tra gli ospiti di Caterina Balivo c’è stata Samantha De Grenet, volto amato della televisione italiana, che ha regalato al pubblico un’intervista sincera e intensa, culminata in una sorpresa inaspettata, che ha coinvolto anche i suoi genitori. Dopo il lutto subito, per la donna è stato il momento di vivere qualcosa di molto intenso e dolce.

Samantha De Grenet a La Volta Buona

Come detto, tra gli ospiti de La Volta Buona, nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo, c’è stata Samantha De Grenet. La donna durante la chiacchierata in studio, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, dagli esordialle più recenti esperienze televisive, senza tralasciare il suo ruolo di madre e di donna impegnata. Ma non solo.

Samantha De Grenet – www.donnaglamour.it

Infatti, con il suo sorriso elegante e la consueta disponibilità, Samantha ha raccontato come affronta le sfide quotidiane con equilibrio e determinazione e anche per questo la padrona di casa ha voluto stupirla e farle una sorpresa mostrandole una clip molto simpatica che riguardava una vecchia apparizione in tv insieme ai suoi genitori.

Il video e la reazione

La vera sorpresa per la De Grenet, come detto, è arrivata quando la Balivo ha mostrato un vecchio filmato tratto dagli archivi de La Vita in Diretta, in cui comparivano i genitori di Samantha. Immagini rare e toccanti, che hanno riportato la conduttrice indietro nel tempo, facendole rivivere ricordi familiari intensi. Al termine del video, la De Grenet non ha nascosto la commozione: con la voce rotta dall’emozione ha ringraziato la redazione del programma per quel regalo inaspettato.

“Mi sono commossa. Non mi ricordavo assolutamente questo… Scusate… Ora mi guarderanno da casa e diranno ‘che matta’. Vedere quelle due persone lì, mi ha fatto un regalo pazzesco. Sono super felice e super contenta.”, ha detto, sottolineando quanto il legame familiare sia stato per lei un punto di forza in ogni fase della sua esistenza.