Sanremo Giovani 2025 sta scaldando i motori: scopriamo il nuovo regolamento e tutte le novità decise da Carlo Conti.

Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025, il concorso canoro che come vuole la tradizione precede il Festival vero e proprio. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di entrambi i format, ha deciso di fare un passo indietro e alzare l’età dei partecipanti. Scopriamo il regolamento e le novità.

Sanremo Giovani 2025: regolamento e novità

I vertici Rai hanno reso pubblico il nuovo regolamento di Sanremo Giovani 2025. Senza ombra di dubbio, la novità più interessante riguarda l’età dei partecipanti. Mentre lo scorso anno Carlo Conti aveva deciso di abbassare l’età delle Nuove Proposte a 26 anni scatenando diverse polemiche, quest’anno ha deciso di fare mea culpa, garantendo l’accesso fino a 29 anni.

A non cambiare è l’obbligo di avere almeno due brani già pubblicati, così da avere la certezza di un minimo di esperienza artistica. Stessa decisione per il numero di artisti che avranno accesso al Festival vero e proprio, ossia quattro, ma diversa la loro ‘provenienza’: due da Sanremo Giovani e due da Area Sanremo.

Come accaduto nel 2024, anche nel 2025 si avranno quattro puntate eliminatorie su Rai2 (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre), con la semifinale (9 dicembre) e la finale (14 dicembre) in prima serata su Rai1. In totale, in tv si esibiranno 24 artisti,

Sanremo Giovani 2025: requisiti per partecipare

Secondo il regolamento di Sanremo Giovani 2025, i requisiti per accedere, sia per i solisti che per i gruppi, sono:

aver compiuto 16 anni all’1 gennaio 2026 o non averne ancora compiuti 29;

non aver mai partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Campioni/Big;

non essere iscritti ad Area Sanremo 2025;

aver già pubblicato almeno due brani ufficiali (singoli o album, fisici o digitali, su store o piattaforme streaming).

Le canzoni presentate, oltre a essere inedite, dovranno essere scritte in lingua italiana e avere una durata massima di tre minuti. Le domande di partecipazione vanno presentate online sul sito ufficiale di Sanremo dalle ore 16 del 10 settembre alle 18 del 15 ottobre 2025.