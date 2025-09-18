“Voleva un figlio, mi ha salvato la vita”: la confessione su Loredana Bertè

Spuntano retroscena importanti legati al passato di Loredana Bertè e al suo rapporto di odio e amore con il noto ex atleta Bjorn Borg.

Dopo la clamorosa pace arrivata a distanza di oltre 20 anni con un noto collega, ecco che si torna a parlare di Loredana Bertè ed in particolare della movimentata vita fatta dall’artista in passato. A chiamarla in causa è stato il noto ex atleta del tennis Bjorn Borg con cui la cantante ha avuto una relazione.

Loredana Bertè e la storia con Bjorn Borg

La famosa cantante Loredana Bertè, come detto, è stata chiamata in causa dall’ex campione del tennis Bjorn Borg che ha rilasciato una interessante intervista a Repubblica nella quale, tra i vari passaggi, ha parlato anche della relazione vissuta con la donna. Una storia travagliata che, però, ha nascosto un sentimento molto forte.

I due si sposarono nel 1989 ma il matrimonio ebbe vita molto breve. Infatti, la coppia si lasciò dopo circa un anno, tra difficoltà e dipendenze di lui e il sospetto tentato suicidio di lei nel 1991. Eppure, come detto, i sentimenti e alcune situazioni vissute, furono travolgenti, nel bene e nel male.

“Mi ha salvato la vita”

Borg, nel corso dell’intervista, ha raccontato: “A Loredana Bertè devo la vita. Mi trovò a letto incosciente, chiamò l’autoambulanza, all’ospedale mi fecero una lavanda gastrica. Frequentavo persone sbagliate, accettavo passivamente tutto, ero in un groviglio”, ha svelato l’ex campione del tennis in merito a quanto vissuto. “Loredana che era diventata mia moglie voleva un figlio, era comprensibile, aveva sei anni più di me, arrivai a depositare un campione di sperma per l’inseminazione”.

Ma la storia, come detto, finì: “Ma per salvarmi dovevo fuggire da lei e da quell’ambiente. Mi trasferii a Londra e ripresi ad allenarmi. Quando mi sono risposato lei mi ha denunciato per bigamia e la sua accusa mi ha impedito di tornare in Italia. E comunque a Milano non ci ho voluto più mettere piede”, ha raccontato l’uomo.