“Paola Caruso contro Samira Lui”: come stanno davvero le cose

Cosa sta succedendo tra Paola Caruso e Samira Lui? Diversi utenti hanno ipotizzato uno scontro a proposito della chirurgia estetica.

Qualche settimana fa, Samira Lui aveva risposto duramente ai diversi haters che l’avevano accusata di aver fatto un eccessivo uso di interventi di chirurgia estetica. La donna aveva risposto che, in realtà, non avesse fatto nulla di particolare se non un intervento al seno. A stretto giro vi era stato il commento, sempre sullo stesso tema, di Paola Caruso che, a detta di molti, era parso come un attacco proprio al volto de La Ruota della Fortuna. Ma come stanno le cose? Ora è arrivata la verità.

Paola Caruso e Samira Lui: cosa è successo

Cosa sta succedendo tra Paola Caruso e Samira Lui? A quanto pare, in realtà, i presunti contrasti tra le due donne della tv sarebbero frutto dell’immaginazione di qualche utente e di qualche media. Tutto era nato, come anticipato, dalla spiegazione del volto de La Ruota della Fortuna in merito ai suoi ritocchi, per la verità uno, a cui aveva poi fatto seguito il commento della bionda non collegato a quello della Lui.

Paola Caruso – www.donnaglamour.it

Alcuni fan social e media avevano attribuito le parole della Caruso alle dichiarazioni della Lui ipotizzando uno scontro tra le due. A quanto pare, però, le cose sarebbero ben diverse da così. La Caruso, infatti, ha deciso di rompere il silenzio una volta per tutte.

La verità: la dura risposta

Tramite una storia sui social, la Caruso ha finalmente rotto il silenzio mettendo fine ad ogni rumors sul suo conto e su quello della Lui: “Sto vedendo un sacco di siti che dicono che io ho attaccato una ragazza che neanche conosco sinceramente, Samira”, ha detto. “Anzi credo sia una mia collega e che lavori nella mia stessa fascia oraria come Avanti Un Altro, come al solito, uno schifo una follia”, ha aggiunto.

Facendo riferimento al suo sfogo sui ritocchi, la donna ha quindi precisato: “Parlavo di me e di tutte le offese che ho ricevuto sotto il mio ultimo post, non ho mai avuto bisogno in vent’anni di parlare di qualcuno. Forse è stato sempre il contrario. Vi saluto e cercate di pulirvi la bocca con l’alcol prima di parlare di me”.