“Belen sbandiera il nuovo amore”: l’ultima fiamma dell’argentina fa parlare

Sembra aver ritrovato la serenità Belen Rodriguez, anche per merito di una nuova fiamma che l’argentina starebbe “sbandierando”.

Non solo la ritrovata serenità in famiglia con la sorella Cecilia. A quanto pare per Belen Rodriguez ci sarebbero novità anche sotto il profilo amoroso. L’argentina, come già anticipato da Dagospia qualche tempo fa, avrebbe una nuova fiamma, per altro già mostrata sui social in tempi non sospetti con tanto di scatti su Instagram.

Belen e la nuova fiamma

Nel cuore di Belen Rodriguez ci sarebbe una nuova fiamma. L’argentina, come anticipato qualche settimana fa da Dagospia, starebbe frequentando Stefano Belingardi Clusoni, facoltoso architetto milanese. Dopo il gossip lanciato da Dago, le indiscrezioni si sono susseguite e nelle ultime ore sarebbero arrivate ulteriori informazioni.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La showgirl argentina starebbe frequentando l’architetto milanese e sarebbe già stata pizzicata in sua compagnia in diverse occasioni, specie in Sardegna poche settimane fa tra una paparazzata al Twiga e altri scatti, condivisi dalla stessa Belen, sui social.

“Sbandiera ai quattro venti il nuovo amore”

A fornire ulteriori dettagli e a far capire come l’argentina sarebbe assolutamente felice e serena è stato anche il settimanale Oggi con la rubrica di Alberto Dandolo. Qui è stato sottolineato come, senza problemi la donna starebbe sbandierando “ai quattro venti il suo ennesimo nuovo amore“. Chissà se questa ritrovata serenità anche a livello di cuore sarà di buon auspicio per la nuova avventura professionale. La showgirl, infatti, sarà impegnata in radio alla conduzione per Radio 2 di un programma serale con accanto gli imitatori Barty Colucci e Vincenzo De Lucia.

Al momento, va precisato, la donna non ha mai parlato apertamente di questa presunta relazione e ha esplicitamente dichiarato via social di non essere innamorata. Però, chissà… magari tra qualche tempo si sentirà di fare esternazioni anche in questo senso. Staremo a vedere.