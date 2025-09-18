“Dolori e lutti”: il dramma di Samantha De Grenet e la malattia della madre

La nota showgirl Samantha De Grenet ha raccontato di aver vissuto una prima parte di 2025 traumatica che ha visto la madre ammalarsi.

La commozione dei giorni scorsi nell’aver rivisto i genitori in televisione e, adesso, alcune confessioni che, in un certo senso, riguardano anche loro. Samantha De Grenet si è raccontata al settimanale Gente sottolineando come il suo 2025 non sia stato, fin qui, propriamente facile. La colpa, oltre a dolori e lutti vari subiti, anche di una malattia diagnosticata a sua madre.

Il dolore di Samantha De Grenet

Con grande coraggio e forte emozione, a Gente, Samantha De Grenet ha ripercorso alcune tappe difficili vissute in questa prima parte di 2025: “Ora va meglio, ma è stato un 2025 faticoso che ha raggiunto il picco massimo quest’estate. Ho avuto una carrellata di dolori e di lutti: ho perso prima il mio adorato cane BDog, poi, nel giro di 15 giorni, sono scomparsi mio suocero e lo zio di mio marito”, ha detto la donna.

Samantha De Grenet – www.donnaglamour.it

Poi anche l’aspetto più difficile: “A mia mamma è stata diagnosticata una malattia della quale non voglio nemmeno pronunciare il nome, dico solo che ti annulla i ricordi e, a tratti, fa ritornare bambina, ed è commovente l’amore con il quale mio padre si sta prendendo cura di lei”.

Il crollo anche fisico e la ripartenza

La De Grenet ha spiegato che tutte queste situazioni le abbiano portato un crollo emotivo che si è fatto sentire anche a livello fisico: “Negli ultimi anni avevo messo su peso, non mi limitavo a tavola e venivo da in percorso di salute complicato. Le cure per guarire dal tumore al seno, che mi ha colpito nel 2018, sono state toste, la menopausa forzata associata all’età che avanza, mi avevano gonfiata e avevano cambiato il mio corpo. Amo mangiare e lo facevo, e ultimamente, quando mi guardavo allo specchio non mi riconoscevo più, eppure non trovavo forza e motivazione per capovolgere la situazione”.

La donna ha precisato di non essersi mai abbattuta e, anzi, adesso di aver ripreso in mano la sua vita: “Togliere i chili di troppo grazie a un’alimentazione sana, fatta di proteine e verdure, evitando i peccati di gola per i quali cadevo in tentazione, è stato un primo passo“.