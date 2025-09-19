Lutto nel mondo delle serie tv: addio a Brad Everett Young, attore e fotografo noto per Grey’s Anatomy e General Hospital.

Il mondo delle serie tv subisce un duro colpo: Brad Everett Young, attore e fotografo molto amato nell’ambiente hollywoodiano, è morto a 46 anni a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 15 settembre. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa solo nelle ultime ore, dopo l’annuncio ufficiale del suo agente Paul Christensen.

Le circostanze dell’incidente

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Brad Everett Young era alla guida lungo la 134 Freeway in California quando un’auto contromano lo ha travolto in pieno.

Brad Everett Young, a celebrity photographer, actor and champion of arts education, has died of injuries suffered in a car crash. He was 46. https://t.co/ruitGPa6dm — The Hollywood Reporter (@THR) September 18, 2025

L’impatto non gli ha lasciato scampo, mentre il conducente responsabile è sopravvissuto. Una perdita improvvisa e dolorosa che ha colpito il mondo dello spettacolo e della fotografia, dove Young era una figura riconosciuta e rispettata.

Il suo agente, Paul Christensen, lo ha voluto ricordare con parole toccanti: “Brad aveva una passione straordinaria per l’arte e per le persone che la rendono possibile. Ha vissuto la sua missione fino in fondo e il suo lascito continuerà a vivere attraverso Dream Loud Official“.

L’iniziativa da lui fondata, Dream Loud Official, aveva come obiettivo la sensibilizzazione e il ripristino dei programmi di musica e arte nelle scuole americane, dimostrando quanto fosse importante per lui sostenere le nuove generazioni.

Una carriera tra set e red carpet

Se il grande pubblico lo ricorda soprattutto come fotografo delle star, Brad Everett Young ha avuto anche una carriera da attore. Ha preso parte a serie televisive di successo come Grey’s Anatomy, dove interpretò il ruolo di un paziente, e General Hospital.

Il suo volto è apparso anche in produzioni cult come Beverly Hills 90210 e in diversi film, tra cui Charlie’s Angels, Jurassic Park III, The Artist e Dr. Jekyll and Mr. Hyde.