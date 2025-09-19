Fedez, bufera sul sold out al Forum: arriva la spiegazione ufficiale

Polemiche sul sold out di Fedez al Forum di Assago, il team del rapper rompe il silenzio e fa chiarezza su quello che non torna.

Si avvicina il grande ritorno di Fedez sul palco del Forum di Assago, previsto per il 19 e 20 settembre. L’attesa è altissima, ma nelle ultime ore non sono mancate polemiche legate alla disponibilità dei biglietti, al presunto sold out e alle mappe scomparse da TicketOne. Una situazione che ha sollevato dubbi tra i fan e osservatori, alimentata da articoli e commenti che mettono in discussione la reale capienza della struttura e le modalità di rivendita dei ticket.

Le polemiche sul sold out e la rivendita dei biglietti

La prima data del 19 settembre è stata annunciata come sold out già a poche ore dall’apertura delle vendite, ma la questione è stata messa in dubbio da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, in cui si sottolinea l’assenza di biglietti disponibili su FanSale, la piattaforma ufficiale di rivendita.

Alcuni spettatori, infatti, hanno raccontato di aver visto le proprie offerte cancellate a pochi giorni dall’evento, con la motivazione che per questo concerto la rivendita non era consentita.

Fedez – www.donnaglamour.it

Secondo le condizioni generali di TicketOne, tale opzione può essere limitata dagli organizzatori, in questo caso Vivo Concerti. Al momento, l’agenzia non ha rilasciato dichiarazioni in merito, mentre TicketOne ha preferito non commentare.

Lo staff di Fedez chiarisce la questione delle mappe

A complicare ulteriormente il quadro, la scomparsa delle mappe interattive di TicketOne, che ha reso impossibile la selezione dei posti. Lo staff di Fedez, contattato telefonicamente, ha spiegato la situazione: “Le piantine sono state tolte momentaneamente, come spesso accade in grandi produzioni, per permettere di ricollocare alcuni posti“.

La scelta è legata a modifiche sceniche e tecnologiche: “Ci sono state particolari modifiche all’impianto scenico. Non siamo né i primi né gli ultimi a doverle fare. Una volta completate, le piantine saranno nuovamente online”.