Fedez, giallo sui concerti al Forum: Selvaggia Lucarelli svela tutto

Biglietti invenduti e piantina sparita: nuovo giallo sui concerti di Fedez al Forum di Assago. Selvaggia Lucarelli ha messi in luce qualcosa di strano.

Dopo la polemica con tanto di replica relativa ad alcune parole su Sinner, ecco Fedez di nuovo al centro di un caso. Questa volta, per il rapper ci sarebbe un piccolo mistero in merito alle sue date al Forum di Assago. A mettere in evidenza alcune stranezze è stata Selvaggia Lucarelli anche sulla propria newsletter su Substack.

Fedez: giallo sui concerti al Forum di Assago

Un piccolo giallo sui prossimi concerti al Forum di Assago di Fedez. Le tappe, date per sold out da parte del rapper, almeno a parole, sarebbero avvolte appunto in un alone di mistero. A provare a fare luce sulla situazione ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che si è avvalsa del contribuito di alcune segnalazioni per spiegare la vicenda.

La questione è partita da una segnalazione di una lettrice della Lucarelli che ha posto in evidenza una problematica insorta a proposito dei due concerti di Federico in programma per il 19 e 20 settembre al Forum di Assago di Milano. Tale Angela aveva acquistato tre biglietti e ma ha poi tentato di rivenderli senza riuscirci.

Da qui ecco il mistero: “La data del 19 settembre è annunciata sold out, ma fino a ieri c’erano più di mille biglietti su FanSALE, poi spariti di colpo. Quella del 20 va ancora peggio, ma TicketOne elimina la mappa”, si legge nella newsletter della Lucarelli.

L’analisi del caso

In sintesi, nella sua newsletter, la Lucarelli ha ripercorso alcune fasi di avvicinamento ai due concerti di Federico al Forum di Assago evidenziando come, curiosamente, ci siano effettivamente delle stranezze relativamente ai biglietti. Nello specifico, come è stato possibile capire fin dal titolo del racconto della Lucarelli sarebbero sparite “piantine e biglietti in rivendita”.

“Dal 19 giugno, quando avevo controllato, è però CURIOSAMENTE sparita da TicketOne l’opzione “Scelta in pianta’”, si legge. E ancora: “Perché non è più possibile visionare la pianta del Forum per il concerto di Fedez?Cerco quindi il solito banner che è presente in tutte le vendite su TicketOne per i biglietti su FanSALE […]”. Dopo aver spiegato cosa sia FanSALE, ecco l’ulteriore dubbio: “Ma, stranamente, per il concerto di Fedez, il consueto banner di FanSALE non c’è […].

In questa ottica, dal pensiero della penna graffiante, che ha accompagnato tutto da screen e collegamenti vari per dare forza a quanto stava affermando, la scelta relativa ai biglietti rischia di dare l’impressione che si sia voluto nascondere la reale disponibilità dei tickets e che i concerti non siano affatto “sold out”. Staremo a vedere se ci sarà una replica.’