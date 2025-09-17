Ha presentato la nuova edizione di Domenica In e ha aperto incredibilmente anche al futuro: le parole di una Mara Venier carichissima.

Dopo aver fatto preoccupare i suoi fan per via di una foto controversa, ecco Mara Venier riprendersi la scena in chiave Domenica In. Intervistata dall’Ansa, la Zia della tv ha spiegato il funzionamento della nuova edizione del programma di Rai 1 con annesse parole sui nuovi colleghi ma anche in chiave futura con una dichiarazione che fa ben sperare i suoi fan.

Mara Venier pronta per la nuova edizione di Domenica In

Sono state settimane travagliate e di lavoro intenso per formare il team per la nuova edizione di Domenica In ma alla fine la conclusione è arrivata e promette molto bene. Lo ha confermato all’Ansa Mara Venier che ancora una volta sarà al timone della trasmissione con un gruppo molto valido di colleghi: Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

“Sarà una Domenica In rinnovata, più corale, in cui avrò alcuni compagni di viaggio, ognuno con un ruolo specifico: cambiare formula, dopo sette edizioni incentrate sulle interviste, è stata un’esigenza posta dal mio direttore Angelo Mellone, ma anche mia. Avevo voglia di fare qualcosa di diverso: gli ospiti vanno ovunque, ho intervistato praticamente tutti”, ha fatto sapere la Venier.

Il caso Corsi e il futuro

Sempre all’Ansa, la Venier ha spiegato anche la sua versione dei fatti in merito al caso che avrebbe visto Gabriele Corsi coinvolto: “Non ho mai incontrato queste persone, le trattative le ha portate avanti il direttore. Con Corsi c’è stata solo una telefonata in cui abbiamo parlato dell’ipotesi di un gioco musicale. Poi Gabriele ha deciso di non accettare Domenica In, una sua scelta che rispetto”, ha detto.

La Zia della tv, con la sua solita onestà, ha anche aggiunto: “Io avevo dato anche la disponibilità a condurre solo la prima parte del programma, che mi avrebbe dato la possibilità di andare prima da mio marito Nicola (Carraro, ndr) a Milano. Alla fine avrò dei nuovi compagni di viaggio, che abbiamo scelto sempre con il direttore, e sono felice lo stesso”.

Una chiosa finale anche sul futuro e la possibilità di vederla al timone anche l’anno prossimo: “Ormai non dico più che che questa è l’ultima edizione per me… Intanto facciamo la nuova Domenica In”.