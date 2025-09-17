“Non lo conosco e nemmeno mi interessa”: Fedez risponde alle polemiche per la frase su Sinner

Fedez rompe il silenzio dopo la polemica sul nuovo brano e chiarisce il verso su Sinner e Hitler: “Si chiama ironia, non un attacco”.

Fedez è tornato al centro dell’attenzione dopo aver pubblicato un testo inedito che ha scatenato una valanga di polemiche. Tra riferimenti a personaggi noti, frecciatine politiche e cronaca, una frase dedicata a Jannik Sinner ha acceso la discussione pubblica. Il rapper è stato accusato di aver accostato il tennista sudtirolese ad Adolf Hitler, ma ha deciso di chiarire la sua posizione in diretta radiofonica, respingendo ogni interpretazione negativa e rivendicando il diritto all’ironia. Scopriamo che cosa ha dichiarato il rapper.

La replica di Fedez: “Non ho mai accostato Sinner a Hitler”

Ospite del programma La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani, Fedez ha spiegato il senso del passaggio incriminato del suo brano.

“Fa parte del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda” ha dichiarato il cantante, sottolineando che il suo intento non era offendere il tennista. Nel testo, il rapper aveva inserito diversi riferimenti, tra cui i video rubati di Stefano De Martino e la canonizzazione di Carlo Acutis, fino alla frase sul nuovo idolo italiano Jannik Sinner, descritto come “purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler“.

Jannik Sinner – www.donnaglamour.it

Secondo Fedez, si tratta di un’iperbole per riflettere sul fanatismo degli italiani nei confronti dei propri campioni sportivi, non di un attacco personale: “Non ho mica paragonato o accostato Sinner a Hitler, ci mancherebbe, basta fare l’analisi del testo. Si chiama ironia ed è una canzone, non è assolutamente un attacco a Sinner, anche perché io non lo conosco e nemmeno mi interessa. Non mi interessa conoscerlo, nel senso che non lo seguo e non seguo il tennis“. Al momento il tennista non ha replicato e, secondo molti osservatori, probabilmente non lo farà.

“Chi è più ricco tra me e Sinner? Sicuramente lui”

Durante la stessa intervista, Fedez ha affrontato anche un altro tema: le differenze economiche e fiscali tra lui e il campione altoatesino.

“Sinner è molto più ricco di me” ha ammesso con tono ironico. Il rapper ha aggiunto che la residenza del tennista nel Principato di Monaco gli permette di avere un regime fiscale decisamente più leggero rispetto a chi vive in Italia: “Grande lui che paga poche tasse, se potessi lo farei anche io“.

Fedez ha però precisato che, pur comprendendo la scelta di Sinner, vivere all’estero rende meno legittimo commentare la politica italiana: “Io andrei a Monaco per pagare meno tasse, ma mi sentirei meno in diritto di pontificare. A Sinner, comunque, non interessa parlare dell’Italia: vive a Monaco e si dedica al tennis, non certo alla politica“.