Stefano De Martino (e tanti altri) nel mirino di Fedez: il rapper infiamma i social con un dissing prima del suo show.

A pochi giorni dal suo attesissimo concerto al Forum di Assago, Fedez è tornato a far parlare di sé. Il rapper ha pubblicato sui social una foto di un testo, con tutta probabilità si tratta di strofe che canterà durante il show, e che hanno immediatamente fatto discutere. Al centro dello sfogo c’è anche un riferimento a Stefano De Martino.

Fedez scatenato: il caso Charlie Kirk e la frecciatina contro Sinner

La foto condivisa da Fedez contiene una serie di frecciate politiche e non solo. Ironizza sulla beatificazione di Carlo Acutis: “Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie“. Poi si sposta sull’omicidio di Charlie Kirk: “Hanno sparato ad un antiabortista americano, OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E’ ANCORA IN VATICANO!“.

Anche Elly Schlein finisce nel mirino con questa frase: “Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? ‘Io condanno Israele ma ho tanti amici Ebrei’”. Il finale riserva un colpo a Jannik Sinner, il tennista italiano del momento: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Aldolf Hitler“.

Il riferimento al video di Stefano De Martino

Nel testo pubblicato da Fedez, compare un passaggio molto diretto: “Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull’Iphone“. Una frase che punta i riflettori sul conduttore di Affari Tuoi e il caso del filmato intimo con Caroline Tronelli. Il riferimento, accostato al tema delicato del revenge porn, è seguito da una battuta ironica e provocatoria: “La polizia postale non le farà una s**a, qui scatta l’arresto solo per una s**a“.

Infine, l’attacco frontale a EsseMagazine: “Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare aff***ulo EsseMagazine. Quindi prima di iniziare una cosa importante… Va***ulo ad EsseMagazine“.