Angelina Mango incanta con un nuovo look: il video fa il boom di likes

Angelina Mango torna su TikTok con un nuovo look e un video tenero col suo cagnolino che fa il pieno di likes.

Angelina Mango è tornata a sorprendere i suoi fan con un nuovo video su TikTok che ha già conquistato centinaia di migliaia di visualizzazioni. La cantautrice, sempre molto seguita sulla piattaforma, ha mostrato un inedito taglio di capelli e un momento dolcissimo in compagnia del suo cagnolino, regalando ai follower un frammento della sua quotidianità.

Il ritorno su TikTok e il nuovo look

Il filmato condiviso da Angelina Mango ha raccolto oltre 355mila visualizzazioni in appena due giorni. Sul suo profilo, dove conta già 1,1 milioni di follower e 23,5 milioni di “mi piace”, la giovane artista si è mostrata sorridente mentre balla sulle note di “Camomilla” di Henna, stringendo tra le braccia il suo cane.

@angelinamango__ a gin piace molto la canzone della zia ♬ camomilla – Henna

La didascalia recita: “A Gin piace molto la canzone della zia“, frase che ha intenerito i fan.

Il dettaglio che non è passato inosservato riguarda però il nuovo look. Angelina ha sfoggiato una frangetta abbinata a capelli mossi, un cambiamento che ha immediatamente attirato i commenti degli utenti.

“Ange ma ti sei fatta i capelli mossi? Ti stanno benissimo” scrive una follower, mentre un altro aggiunge: “Il colore pure è stupendo“.

I commenti dei fan e il desiderio di nuova musica

Il ritorno su TikTok di Angelina Mango non è stato solo un momento di leggerezza, ma anche un’occasione per i fan di esprimerle affetto e sostegno. “È bellissimo rivederti dopo un po’, ti aspettavo tra la gente in fila” scrive un utente, mentre altri commentano con entusiasmo: “Finalmente un nuovo TikTok, cosa aspettavi?” e “A noi piacciono le tue canzoni. Torna presto con nuova musica“.

Angelina aveva comunicato lo scorso ottobre la decisione di prendersi una pausa per ritrovare equilibrio e serenità, condividendo in seguito momenti più intimi con la famiglia e gli amici. A marzo era apparsa in un carosello di foto insieme alla madre Laura Valente e nelle ultime settimane in un’esibizione a sorpresa con Olly. Sarà pronta a tornare a fare musica? Lo scopriremo prossimamente.