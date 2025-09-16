Laura Pausini difende Giorgia: “Merita San Siro più di certi cantanti maschi”, le parole della cantante diventano virali.

Laura Pausini ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni decise sul palco de “Il Tempo delle Donne“. La cantautrice ha scelto di prendere pubblicamente le difese di Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana (anche se Donatella Rettore non sarebbe dello stesso avviso), sollevando un tema che ha subito acceso il dibattito: perché un’artista con una carriera trentennale non ha ancora calcato San Siro? Scopriamo quali sono state le sue parole.

Le parole di Laura Pausini su Giorgia

Durante l’incontro al Teatro dell’Arte di Milano, Laura Pausini ha parlato a cuore aperto. Ripercorrendo i suoi oltre trent’anni di carriera, non ha esitato a esprimere un pensiero diretto su Giorgia: “Giorgia merita San Siro. Ha una carriera trentennale e un repertorio che… voglio capire: perché no? E poi ci vanno alcuni maschi che sono dei negati“.

Le sue parole hanno strappato applausi convinti, ma anche scatenato reazioni contrastanti. Il pubblico presente ha accolto l’intervento con entusiasmo, mentre il video, rilanciato online, ha superato in poche ore decine di migliaia di visualizzazioni. In tanti hanno commentato con approvazione, sottolineando che l’artista romana avrebbe già tutte le carte in regola per riempire lo stadio, come dimostrano i suoi numerosi successi.

Alcuni utenti hanno ricordato che altri cantanti, con carriere più brevi, hanno avuto la possibilità di esibirsi in arene di questa portata, chiedendosi perché a Giorgia non sia ancora stata concessa la stessa occasione.

Le reazioni del web

Come spesso accade, però, non tutti hanno condiviso il punto di vista della Pausini. Alcuni commentatori hanno criticato l’accenno agli uomini, considerato divisivo: “Non si dovrebbe parlare di uomini o donne. Ci sono artisti che arrivano e altri che non arrivano“. Altri ancora hanno messo in discussione il confronto con cantanti come Alessandra Amoroso o Elodie, che invece hanno calcato stadi e grandi palchi.

Nonostante le opinioni discordanti, il messaggio di Laura Pausini ha portato alla ribalta una questione che va oltre i singoli nomi: il riconoscimento del talento e il peso delle scelte discografiche e organizzative nel definire la carriera di un artista.