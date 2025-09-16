Miss Italia 2025, trionfa Katia Buchicchio: è la prima lucana nella storia a conquistare il titolo

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025, prima lucana a conquistare il titolo nella finale di Porto San Giorgio.

Un’emozione intensa e un traguardo storico hanno accompagnato la finale di Miss Italia 2025, che si è svolta al Pala Savelli di Porto San Giorgio. La serata ha visto protagoniste quaranta giovani finaliste, ma a conquistare la corona più ambita è stata una ragazza di appena diciotto anni, Ma scopriamo tutti i dettagli e com’è andata la finale andata in onda su RaiPlay.

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025

La nuova Miss Italia è Katia Buchicchio, originaria di Anzi, un piccolo comune della Basilicata. A soli diciotto anni, la giovane lucana ha superato in finale Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria, diventando la prima rappresentante della sua regione a salire sul podio più alto del concorso.

Alta un metro e settantacinque, Katia è diplomata al liceo scientifico e ha già intrapreso gli studi universitari in Odontoiatria e Protesi Dentaria, segno di un impegno che va oltre la passerella.

Nel corso del concorso ha raccontato anche la sua passione per il ricamo, ereditata dalle nonne, un dettaglio che ha colpito i giudici e che testimonia il legame con le sue radici.

“Dedico questa vittoria alla mia famiglia e alla mia terra, che mi hanno sempre sostenuta” ha dichiarato dopo la proclamazione.

La finale di Porto San Giorgio e le altre protagoniste

L’edizione 2025 di Miss Italia ha messo in scena uno spettacolo ricco di emozioni, con momenti musicali e riflessioni sui temi dell’inclusione e del talento femminile.

La giuria ha valutato le concorrenti non solo per la bellezza, ma anche per la personalità, l’eloquio e il portamento.

L’ultima sfida a tre ha visto Katia imporsi con eleganza e determinazione, lasciando il secondo e il terzo posto a Campanelli e Tardioli. Entrambe hanno ricevuto lunghi applausi e grande sostegno dal pubblico. Sui social, la notizia della vittoria ha scatenato un’ondata di commenti e auguri, con l’hashtag dedicato che ha raggiunto rapidamente migliaia di interazioni.