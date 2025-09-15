“È sparita”: il giallo su Samira Lui, cosa le è successo

Favoloso volto de La Ruota della Fortuna, Samira Lui è stata protagonista di un momento di mistero sui social. Cosa è successo.

Dopo aver sciolto ogni dubbio in merito alle critiche per i suoi presunti ritocchini, Samira Lui è tornata a prendersi la scena in tv a La Ruota della Fortuna ma anche sui social dove è stata vittima di uno spiacevole episodio che ha meritato qualche delucidazione da parte della diretta interessata. La donna, infatti, è risultata “sparita” da Instagram…

Samira Lui: il giallo sui social

Indubbiamente tra i volti della tv che stanno ottenendo grandi riscontri e successo in queste ultime settimane c’è Samira Lui. La ragazza sta accompagnando Gerry Scotti nella trasmissione La Ruota della Fortuna ed è anche merito suo se gli ascolti del programma stanno garantendo a Mediaset risultati veramente ottimali.

Qualcuno di molto gentile e senza grilli per la testa ha avuto la brillante idea di segnalarmi su IG e mi hanno sospeso il profilo, grazie per i tanti messaggi…stiamo risolvendo! — Samira Lui (@lui_samira) September 13, 2025

Eppure, la ragazza non è esente da momenti “negativi” come quello che avvenuto in queste ore. Sui social, infatti, in molto hanno notato la sua sparizione, specie su Instagram. A fare luce su quanto accaduto è stata la stessa Samira che ha deciso di uscire allo scoperto intervenendo su un’altra piattaforma, quella di X, ovvero l’ex Twitter.

“Mi hanno segnalata”

Dando uno sguardo al vecchio profilo Instagram della Lui, molti utenti hanno notato che l’account risultasse cancellato (almeno lo era fino a pochi minuti fa). In molti si sono preoccupati di questa “sparizione” della bellissima modella ma dietro non ci sarebbero, per fortuna, chissà quali problematiche. Samira, infatti, tramite un post su X, ha spiegato cosa le sia capitato: “Qualcuno di molto gentile e senza grilli per la testa ha avuto la brillante idea di segnalarmi su IG e mi hanno sospeso il profilo, grazie per i tanti messaggi. Stiamo risolvendo”, ha detto la ragazza. Insomma, la piattaforma, a causa di qualche utente antipatico, ha “punito” la Lui che si è già mossa per risolvere.